Vừa "Bắc tiến", Gấm Kami đã có hành động khiến cộng đồng mạng phải tranh cãi

Gấm Kami bất ngờ đăng ảnh cầm điếu thuốc trên tay, dân mạng xôn xao, chính chủ lên tiếng "màu mè thôi"!

Bức ảnh gây xôn xao mạng xã hội

Cập nhật hình ảnh sau khi rời Tp. Hồ Chí Minh, nữ TikToker/Creator triệu view Gấm Kami tạo dáng ban đêm với điếu thuốc trên tay vừa đăng tải đã lập tức trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Đi kèm với tấm ảnh khoe vóc dáng thon gọn cùng phong cách bụi bặm, cô nàng chỉ để lại dòng trạng thái vỏn vẹn: "Nói gì đi????".

Trong bức ảnh được chia sẻ, Gấm Kami diện áo croptop trắng ôm sát kết hợp cùng quần jeans năng động, tự tin dựa vào lan can cầu dưới ánh đèn đêm. Điểm thu hút sự chú ý và tranh cãi nhất của cộng đồng mạng chính là điếu thuốc lá được cô cầm trên tay.

Ngay sau khi bài viết đăng tải, phần bình luận lập tức bùng nổ với hàng trăm phản hồi trái chiều từ cư dân mạng và người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước hình ảnh có phần nổi loạn, khác biệt so với hình tượng nhí nhảnh, gần gũi thường thấy của nữ creator. Một tài khoản bình luận: "Bỏ điếu thuốc đi được không".

Thái độ của chính chủ

Trước những ý kiến phản đối cũng như thắc mắc từ cư dân mạng, Gấm Kami đã trực tiếp để lại nhiều phản hồi dưới phần bình luận để làm rõ thực hư.

Khi có người khuyên bỏ thuốc, cô nàng thản nhiên đáp lại: "Cái gì cũng lỡ rồi thì sao anh nhỉ :))". Tuy nhiên, khi đối diện với những lời nhận xét cho rằng mình đang tập tành hút thuốc hay thay đổi hình tượng tiêu cực, nữ TikToker đã nhanh chóng đính chính: "Màu mè thôi người". Lời giải thích ngắn gọn này ngầm khẳng định đây chỉ là một đạo cụ sống ảo được cô dùng để tạo dáng và chụp một bộ ảnh theo phong cách bụi bặm, cool ngầu hơn thường ngày.

Là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng tới giới trẻ trên các nền tảng mạng xã hội, mỗi động thái hay hình ảnh của Gấm Kami đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Việc sử dụng các đạo cụ nhạy cảm như thuốc lá trong bài đăng cá nhân dù chỉ nhằm mục đích "sống ảo" hay chụp ảnh nghệ thuật dễ vấp phải những luồng ý kiến khắt khe từ phía khán giả.

Qua phản hồi của chính chủ, có thể thấy đây chỉ là một phút "đổi gió" phong cách hình ảnh cá nhân. Tuy nhiên, sự việc lần này cũng là lời nhắc nhở về mức độ quan tâm lớn mà cộng đồng mạng dành cho những sáng tạo nội dung hiện nay.