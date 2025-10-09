Vào tháng 6 vừa qua, một vụ việc đã khiến dư luận Brazil chấn động. Ana Luiza de Oliveira Neves, một cô gái mới 17 tuổi, đã không may mắn khi một hành động tưởng chừng như ngọt ngào lại trở thành cơn ác mộng cuối cùng của đời mình. Cô đã tử vong sau khi ăn một chiếc bánh ngọt được gửi đến tận nhà kèm theo một lá thư tình vô danh.

Sự việc bắt đầu vào chiều thứ Sáu, ngày 30 tháng 5, khi một người giao hàng trên xe máy đưa đến nhà Ana Luiza một gói hàng lạ. Gói hàng chứa một chiếc bánh trong hũ, dường như là một món quà bất ngờ dành cho cô gái trẻ. Lời nhắn kèm theo chiếc bánh ngắn gọn nhưng đầy bí ẩn: "Một món quà cho cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy." Ana đã cho rằng đây có thể là món quà ngọt ngào từ một người thích thầm mình.

Không lâu sau khi thưởng thức chiếc bánh, Ana Luiza bắt đầu có những triệu chứng bất thường.

Chiếc bánh được gửi kèm bức thư vô cùng ngọt ngào

Thật không may, chỉ chưa đầy một giờ sau khi ăn bánh, cô bé bắt đầu nôn mửa và có dấu hiệu tiêu chảy nghiêm trọng. Cha của Ana Luiza, ông Silvio Ferreira das Neves, đã phát hiện tình trạng của con gái vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng Chủ nhật, ngày 1 tháng 6, và nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Tại đây, cô được chẩn đoán là ngộ độc thực phẩm.

Dù đã được các bác sĩ cấp cứu và điều trị bằng thuốc cùng dịch truyền, nhưng tình trạng của Ana Luiza không hề cải thiện. Đau lòng hơn, vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, cô bé đã gục ngã trong nhà tắm và được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cô không còn dấu hiệu sống và bị tím tái toàn thân khi đến bệnh viện.

Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, nhưng cuối cùng họ cũng không thể cứu vãn được tình hình. Cô gái trẻ đã qua đời, để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho gia đình và bạn bè. Cảnh sát sau đó đã vào cuộc điều tra sau khi nghe lời kể từ chị gái của Ana Luiza về gói hàng lạ thường.

Cô gái qua đời khi mới 17 tuổi

Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định được nghi phạm là một cô gái 17 tuổi khác, người bạn thân của Ana Luiza. Nghi phạm ban đầu đã phủ nhận mọi liên quan nhưng sau hàng giờ thẩm vấn, cô ta đã thừa nhận việc sử dụng arsenic trioxide - một loại hóa chất độc hại, mua được trực tuyến - để đầu độc chiếc bánh. Điều đáng chú ý, nghi phạm đã cùng Ana Luiza trải qua một đêm ngủ nhờ tại nhà cô bé sau khi sự việc xảy ra. Sarah đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự vật lộn của bạn thân mình và giả vờ hoảng hốt, thậm chí sau đó còn đồng hành để an ủi gia đình nạn nhân.

Cha Ana cho biết: "Cô gái đó đã ở lại nhà chúng tôi. Cô ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra. Cô ta thấy Ana Luiza bị ốm, thấy tôi đưa con gái đến bệnh viện, và ngày hôm sau, cô ta còn chứng kiến con gái tôi gục ngã trong nhà tắm mà không hề có bất kỳ phản ứng nào."

Ana đã bị bạn thân đầu độc

Trong một lời thú nhận khác, nghi phạm cũng thừa nhận đã gửi một chiếc bánh độc khác cho một cô gái cùng tuổi vào ngày 15 tháng 5, với lý do cô gái kia khiến hai người bạn trai của nghi phạm chia tay. Nạn nhân đầu tiên, người cũng nhận được một lá thư tương tự như Ana Luiza, đã may mắn sống sót sau khi nhập viện. Nghi phạm khẳng định rằng mục đích của cô chỉ là để "dọa" họ chứ không hề muốn Ana Luiza tử vong.

Thám tử trưởng cũng nhận định rằng nghi phạm có dấu hiệu tự ti và nuôi dưỡng một sự tức giận cùng ghen tị đối với Ana Luiza. Cảnh sát đã tìm ra cô ta sau khi truy tìm người giao hàng xe máy và sử dụng thông tin từ anh ta để tìm ra địa chỉ của nghi phạm.

Sarah sau đó đã bị đưa đến một cơ sở dành cho người vị thành niên phạm tội. Ana Luiza được an táng tại Itapecerica da Serra, phía tây nam Sao Paulo, vào thứ Ba, ngày 3 tháng 6.

Ông Silvio, trong nỗi đau về sự ra đi của con gái, đã chia sẻ: "Cô ấy là một cô gái hiền lành với rất ít bạn bè. Một đứa trẻ ngây thơ. Có lẽ chính vì vậy mà cô ấy đã ăn chiếc bánh đó, mà không nhận thấy sự nguy hiểm hay tàn nhẫn nơi người khác."

Nguồn: Mirror