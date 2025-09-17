HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vụ xe tải lao như "tên bắn" vào chợ làm 3 người chết: Tài xế có dương tính với ma túy, nồng độ cồn không?

Thái Hà (Tổng hợp) |

Các nạn nhân tử vong do vụ tai nạn này đều còn rất trẻ, trong độ tuổi hai mươi.

Trưa 17/9, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết trên báo Dân Trí rằng, đã có báo cáo về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.Theo đó, vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ gồm: Hồ Văn Đ. (SN 2001, trú tại xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Thị B. (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào), Hồ Văn Th. (SN 2000, quốc tịch Lào).

Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng xác định có 9 người bị thương, được báo Quảng Trị liệt kê gồm:

3 người bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh là Hồ Văn S. (SN 2009), trú xã A Dơi; Hồ Văn P. (SN 1988, quốc tịch Lào) và Khăm P. (SN 1999, quốc tịch Lào). Các nạn nhân đều nghi chấn thương sọ não, gãy xương, đa chấn thương.

Vụ xe tải lao vào chợ gây tai nạn thảm khốc: Danh tính 3 nạn nhân trẻ tử vong, đều mang quốc tịch Lào - Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Trị thăm hỏi gia đình có người thương vong do ô tô tải lao vào chợ Tân Long. Ảnh: Báo Quảng Trị

Vụ xe tải lao vào chợ gây tai nạn thảm khốc: Danh tính 3 nạn nhân trẻ tử vong, đều mang quốc tịch Lào - Ảnh 2.

Ảnh: Báo Quảng Trị

6 nạn nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa, gồm: Hồ Văn L. (SN 1994), Hồ Văn L. (SN 1979), Hồ Văn T. (SN 1974) cùng trú tại xã Lìa; Lê Văn P. (SN 1974), trú xã Lao Bảo; Hồ Văn P. (SN 2003), trú xã Tân Lập và Hồ Văn Tu. (SN 2004), quốc tịch Lào.

Báo Pháp luật TP.HCM cho biết, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế và người đi cùng âm tính với ma túy, nồng độ cồn.

Vụ xe tải lao vào chợ gây tai nạn thảm khốc: Danh tính 3 nạn nhân trẻ tử vong, đều mang quốc tịch Lào - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Yên Mã Sơn

Vụ xe tải lao vào chợ gây tai nạn thảm khốc: Danh tính 3 nạn nhân trẻ tử vong, đều mang quốc tịch Lào - Ảnh 4.

Ảnh: Báo NLĐ

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 37C-58763 đang lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh – Lao Bảo. Khi đến đoạn trước chợ Tân Long, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao thẳng vào khu vực chợ nơi có đông người dân đang buôn bán chuối.

Một số nhân chứng cho biết trước thời điểm xe lao vào chợ, họ nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó chiếc xe mất kiểm soát và gây nên vụ tai nạn kinh hoàng.

Vụ xe tải lao như "tên bắn" vào chợ: Danh tính 12 người thương vong, có 1 phụ nữ mang thai tử vong




