Vụ xe tải lao như "tên bắn" vào chợ: Danh tính 12 người thương vong, có 1 phụ nữ mang thai tử vong

Sáng 17/9, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), khiến 3 người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

Được biết, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 37C-58763 đang lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh – Lao Bảo. Khi đến đoạn trước chợ Tân Long, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao thẳng vào khu vực chợ nơi có đông người dân đang buôn bán chuối.

Khoảnh khắc xe tải lao vào chợ chuối. Ảnh cắt từ clip

Một số nhân chứng cho biết trước thời điểm xe lao vào chợ, họ nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó chiếc xe mất kiểm soát và gây nên vụ tai nạn kinh hoàng.

Báo Dân Việt trích dẫn thông tin từ danh sách người bị nạn cho biết: có 9 người bị thương sau vụ việc. Trong đó 3 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, gồm: Hồ Văn S. (SN 2009, thôn Ra Po-A Dơi); Hồ Văn P. (SN 1988, xã Lao Bảo), Một nạn nhân chưa xác định danh tính (SN 2000).

6 nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa, gồm: Hồ Văn L. (SN 1994, xã Lìa); Lê Văn P. (SN 1974, Lao Bảo); Hồ Văn L. (SN 1979, xã Lìa); Hồ Văn T. (SN 1974, xã Lìa); Hồ Văn P. (SN 2003, xã Tân Lập); Hồ Văn Tu. (SN 2004, Huyện Nòong, Lào).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo NLĐ

Ảnh: Báo NLĐ

Đáng chú ý, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ song danh tính chưa được công bố. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết trong số những người tử vong có người phụ nữ đang mang thai 8 tháng và cả nạn nhân mang quốc tịch Lào.

Hiện tại lực lượng chức năng xã Lao Bảo và Công an tỉnh Quảng Trị đang phong tỏa hiện trường nhằm đảm bảo an toàn và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng có mặt tại hiện trường, phối hợp tìm kiếm và hỗ trợ các nạn nhân.