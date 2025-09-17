HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ xe tải lao như "tên bắn" vào chợ gây tai nạn thảm khốc: Danh tính và lời khai bất ngờ của tài xế

Thái Hà (Tổng hợp) |

Cơ quan chức năng đã bước đầu lấy lời khai của tài xế xe tải.

Chiều 17/9, lãnh đạo Công an xã Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên báo Vietnamnet rằng, cơ quan chức năng đã bước đầu lấy lời khai của tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại xã Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 37C-587.63, chở theo ông Võ Nhật Trường (SN 1977, quê Đồng Nai). Xe lưu thông trên tuyến Khe Sanh – Lao Bảo.

Khi đến gần khu vực chợ chuối Tân Long, chiếc xe bất ngờ mất phanh. Không kiểm soát được tốc độ, ông Hoàng buộc phải đánh lái sang đường tỉnh lộ 586 để tránh các phương tiện đi ngược chiều. 

Tuy nhiên, do xe chạy với tốc độ cao và mất lái, phương tiện đã tông thẳng vào nhiều người dân cùng phương tiện đang buôn bán chuối bên đường gây ra tai nạn thảm khốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế và người đi cùng âm tính với ma túy, nồng độ cồn.

Theo đó, vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ gồm: Hồ Văn Đ. (SN 2001, trú tại xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Thị B. (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào), Hồ Văn Th. (SN 2000, quốc tịch Lào).

Vụ xe tải lao như "tên bắn" vào chợ gây tai nạn thảm khốc: Danh tính và lời khai bất ngờ của tài xế - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Báo Quảng Trị

Vụ xe tải lao như "tên bắn" vào chợ gây tai nạn thảm khốc: Danh tính và lời khai bất ngờ của tài xế - Ảnh 2.

Ảnh: Báo NLĐ

Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng xác định có 9 người bị thương, được báo Quảng Trị liệt kê gồm:

3 người bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh là Hồ Văn S. (SN 2009), trú xã A Dơi; Hồ Văn P. (SN 1988, quốc tịch Lào) và Khăm P. (SN 1999, quốc tịch Lào). Các nạn nhân đều nghi chấn thương sọ não, gãy xương, đa chấn thương.

6 nạn nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa, gồm: Hồ Văn L. (SN 1994), Hồ Văn L. (SN 1979), Hồ Văn T. (SN 1974) cùng trú tại xã Lìa; Lê Văn P. (SN 1974), trú xã Lao Bảo; Hồ Văn P. (SN 2003), trú xã Tân Lập và Hồ Văn Tu. (SN 2004), quốc tịch Lào.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Chính quyền địa phương cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có người bị nạn. 

Vụ xe tải lao như "tên bắn" vào chợ làm 3 người chết: Tài xế có dương tính với ma túy, nồng độ cồn không?
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

tai nạn giao thông

báo mới

Quảng Trị

tai nạn chết người

tai nạn thảm khốc

tai nạn

xe tải lao vào chợ

chợ chuối

chợ Tân Long

xe tải lao vào chợ 3 người chết

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại