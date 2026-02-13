Vụ xe tải đỗ chắn cửa hàng, chủ nhà điều 2 xe ra chặn đầu, chặn đuôi ở Nghệ An: Đã có hồi kết

Sự việc chủ cửa hàng điều 2 ô tô con đến chặn đầu, chặn đuôi chiếc xe tải đỗ chình ình trước cửa xảy ra tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đã nhận được sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Chủ cửa hàng là anh Trần Mạnh Hùng (ở phường Thành Vinh, Nghệ An) còn chủ chiếc xe tải đỗ ở cửa là anh N.V.P.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, ngày 13/2, theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Thành Vinh, Nghệ An, công an phường đã vào cuộc xử lý vụ việc.

Các phương tiện đã di chuyển khỏi cửa hàng của anh Hùng. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Lãnh đạo phường Thành Vinh cho hay, khu vực xảy ra sự việc là tuyến đường không có biển cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, việc 2 bên ứng xử có thể phát sinh mâu thuẫn nên cơ quan chức năng đã hòa giải 2 bên. Chủ các phương tiện đã thống nhất phương án giải quyết, đồng ý việc đánh xe ra sau khi được phân tích đúng, sai.

Anh Hùng cũng xác nhận công an phường đã giải quyết vụ việc giữa anh và chủ xe tải. Chiều ngày 12/2, anh Hùng đã đánh 2 chiếc xe ra, đồng thời đưa xe tải đỗ ở cửa nhà anh P. về.

Anh Hùng dùng 2 chiếc ô tô con chặn trước đầu, đuôi xe tải đậu trước cửa nhà mình.

Trước đó, vào sáng ngày 11/2, anh Hùng mở cửa hàng thì thấy chiếc xe tải đỗ trước cửa. Người đàn ông đã liên lạc với chủ xe tải qua số điện thoại trên thùng xe, nhờ đánh xe ra để lấy lại lối đi, tiện cho việc kinh doanh dịp Tết nhưng không nhận được sự hợp tác.

Anh Hùng sau đó đã đưa 2 chiếc ô tô đến để đậu sát trước đầu và đuôi xe tải. Chưa hết, anh này còn đưa một chiếc xe tải khác đến đậu trước cửa nhà anh P.

Sự việc lan truyền trên mạng xã hội đã nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Anh Hùng cũng đưa một xe tải khác đễn đậu trước cửa nhà anh P.

Về phía anh P., trao đổi với Dân trí trước đó, người đàn ông cho biết chiếc xe tải do người thân của anh điều khiển, đậu trước cửa hàng của anh Hùng. Khi anh Hùng gọi điện thì có lời lẽ không hay dù anh P. trao đổi lịch sự.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 11/2, anh P. nhận được điện thoại của cán bộ Công an phường Thành Vinh và đến trước cửa hàng của anh Hùng để đánh xe đi thì thấy có ô tô chặn 2 đầu.



