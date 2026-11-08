Vụ xe ôm sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi ở Hà Nội: Hành vi làm nhục người khác bị xử lý ra sao?

TPO - Theo luật sư, hành vi sàm sỡ người phụ nữ của tài xế xe ôm không chỉ trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người bị hại mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Vì vậy, việc xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật là cần thiết.

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị (SN 1977, trú tại xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Làm nhục người khác” theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh, xác định Liễu Văn Thị đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để thực hiện hành vi sàm sỡ bà T. (SN 1961, trú tại tỉnh Ninh Bình) khi bà vừa khám bệnh tại bệnh viện và đang chờ xe buýt.

Tại cơ quan công an, bà T. xác nhận sự việc và có đơn đề nghị xử lý. Đối tượng Liễu Văn Thị cũng đã khai nhận hành vi vi phạm.

Đối tượng Liễu Văn Thị.

Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư Hà Nội, hành vi trên không chỉ trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người bị hại mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Vì vậy, việc xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật là cần thiết.

Do đó, căn cứ tính chất, diễn biến của vụ việc và kết quả xác minh ban đầu, hành vi của đối tượng có dấu hiệu cấu thành hai tội danh tội “Làm nhục người khác”, quy định tại khoản 1 Điều 155 và tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Thơm lưu ý, đối với tội “Làm nhục người khác” quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật Hình sự, việc khởi tố vụ án phải có yêu cầu của người bị hại.

Trường hợp bị hại tự nguyện rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự, trừ trường hợp có căn cứ xác định việc rút yêu cầu là do bị ép buộc, cưỡng bức.

“Tuy nhiên, việc người bị hại rút yêu cầu khởi tố đối với tội “Làm nhục người khác” không đồng nghĩa với việc mọi hành vi vi phạm trong vụ việc đương nhiên được miễn xử lý. Nếu hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng" thì cơ quan tiến hành tố tụng vẫn có thể xem xét xử lý độc lập theo quy định pháp luật”, luật sư Thơm nhấn mạnh.

Hình ảnh người dân ghi lại vụ việc.

Về việc đối tượng khai nhận hành vi sàm sỡ bà T chỉ nhằm mục đích trêu đùa, theo luật sư Thơm mục đích trêu đùa là lời giải thích của người thực hiện hành vi, không phải căn cứ để mặc nhiên loại trừ trách nhiệm pháp lý.

“Không ai có quyền lấy lý do trêu đùa để xâm phạm danh dự, nhân phẩm và thân thể của người khác”, luật sư Thơm cho biết.

Luật sư khuyến cáo, quyền tự do của mỗi cá nhân luôn phải được đặt trong giới hạn tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Một hành vi tưởng như chỉ là trò đùa đối với người thực hiện, nhưng có thể trở thành sự xúc phạm, tổn thương nghiêm trọng đối với người bị tác động.

Theo luật sư Thơm, mặc dù pháp luật không cấm sự vui đùa, nhưng nghiêm cấm việc lợi dụng sự vui đùa để xâm phạm quyền con người. Mọi hành vi vi phạm đều phải được đánh giá khách quan, toàn diện và xử lý tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả theo quy định pháp luật.