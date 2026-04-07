HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ xe khách lao xuống vực: 4 nạn nhân tử vong đều hơn 20 tuổi, người nhỏ nhất sinh năm 2013

Thái Lâm |

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xác định danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực gần hồ Bàu Trắng khiến 16 người thương vong.

Tối 6/4, ông Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Hòa Thắng.

Ông Nguyễn Hồng Hải kiểm tra hiện trường tai nạn.

Sau đó, ông Nguyễn Hồng Hải đã đến Bệnh viên Đa khoa Bình Thuận để thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Tại đây, ông Lê Huỳnh Phúc - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận - cho biết ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bệnh viện đã huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

"Các bệnh nhân được sơ cứu, phân loại theo mức độ chấn thương để triển khai phương án điều trị phù hợp. Đến hiện tại, trong số 11 bệnh nhân, có 2 người bị thương nặng, số còn lại bị thương nhẹ", ông Lê Huỳnh Phúc cho hay.

Ông Nguyễn Hồng Hải thăm hỏi, động viên người nhà nạn nhân tại bệnh viện.

Như Tiền Phong đưa tin khoảng 15h30 ngày 6/4, tại Km16+300 đường ĐT715 (thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan ô tô khách biển số 86H-045.XX chạy hướng từ phường Phan Thiết đi xã Tuy Phong. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 12 người bị thương.

Ngay sau vụ việc, chính quyền xã Hòa Thắng đã phối hợp lực lượng chức năng triển khai cứu nạn, cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, điều tiết giao thông và tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong được xác định, gồm Đ.V.H. (SN 2004), N.V.C. (SN 2003), N.V.Đ. (SN 2013) và N.T.K (SN 2000, cùng trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng).

Hiện trường thảm khốc vụ tai nạn khiến 16 người thương vong.

Tags

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Nguyễn Hồng Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

01:01
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại