Vụ "xe điên" tông hàng loạt xe máy: Người điều khiển ô tô là Trưởng Công an xã

Ngày 13-5, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng đã ký Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Bình An, Trưởng Công an xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), để xác minh, làm rõ trách nhiệm trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 9-5.



Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: I.T.

Trước đó, khoảng 20 giờ 55 phút ngày 9-5, trước số nhà 896 - 898 đường Kim Giang (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô mang BKS 30A-017.xx (lưu thông trên đường Kim Giang theo hướng từ Cầu Tó đi Cầu Dậu) với 3 xe máy đang di chuyển, 3 xe máy đang dựng trên vỉa hè. Cú tông liên tiếp của xe ô tô khiến 2 người đi xe máy bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe ổn định.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến 8 giờ 40 phút ngày 10-5, tài xế Nguyễn Bình An (trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã đến cơ quan công an làm việc.

Bước đầu, xác định Nguyễn Bình An là người điều khiển ô tô vào thời điểm xảy ra vụ việc. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng chưa phát hiện tài xế Nguyễn Bình An có nồng độ cồn hoặc sử dụng chất ma túy.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật và quy định của ngành.