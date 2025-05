Danh tính người phụ nữ tạt đầu, đập vỡ kính ô tô khiến cả phố xôn xao: Bất ngờ lý do

Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại sự việc xảy ra trên địa bàn TP Cao Lãnh (Đồng Tháp). Theo đó, một phụ nữ chạy xe máy đuổi theo ô tô trên đường Phạm Hữu Lầu và đường 30/4 (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) rồi tạt đầu, buộc tài xế dừng xe. Người phụ nữ sau đó mở cửa, dùng gậy đập vỡ kính. Kính xe bị đập vỡ, tài xế ô tô không đóng cửa mà vẫn cho phương tiện chạy thêm một đoạn. Khi ô tô rời đi, người phụ nữ điều khiển xe máy đuổi theo để tiếp tục chặn đầu, đòi nói chuyện.

Hành vi của người phụ nữ khiến nhiều phương tiện di chuyển trên đường thời điểm đó bị ảnh hưởng, gây bức xúc.

Đến ngày hôm nay (13/5), Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác minh sự việc xảy ra trong đoạn clip trên. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc vào ngày 17/4, người phụ nữ đi xe máy tên T.T.B.L. (41 tuổi, trú tại xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp). Do có mâu thuẫn tình cảm nên bà L. đi xe máy đuổi theo xe ô tô mang BKS: 67M- 32... do ông T.N.L. (44 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh) điều khiển.

Hiện Công an TP Cao Lãnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của bà L. để xử lý theo quy định của pháp luật.