Vụ xây nhầm nhà trên đất hàng xóm ở TP.HCM: Chủ nhà thừa nhận chuyện không ngờ

Vụ việc xây nhầm nhà trên đất hàng xóm xảy ra tại tại phường Chánh Hiệp, TP.HCM cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận những ngày qua.

Chiều 24/9, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc UBND phường Chánh Hiệp đã có buổi làm việc với đại diện 2 gia đình liên quan. Người xây nhầm nhà trên đất hàng xóm là anh N.M.T. (SN 1995, ở phường Chánh Hiệp). Còn bên bị hàng xóm xây nhầm là vợ chồng anh Từ Kiến Trung (SN 1990) và vợ là chị Võ Thu Thảo (SN 1992, ở phường Chánh Hiệp).

Trong buổi làm việc, anh T. đã nhận sai và đưa ra phương án là sẽ thuê thần đèn di dời ngôi nhà của mình về đúng vị trí, trả lại mặt bằng cho chị Thảo. Người đàn ông cũng xin 45 ngày để thực hiện việc di dời. Phương án này được phía chị Thảo đồng ý.

Anh T. thừa nhận bà H. là mẹ vợ của mình. Trước đó, anh phủ nhận không biết bà này là ai. (Ảnh: VTC News)

Chị Thảo (áo vàng) mong anh T. làm đúng theo cam kết. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Về lý do chọn phương án thuê thần đèn di dời, trước buổi làm việc chiều qua, anh T. cho biết do đất của mình có diện tích lớn hơn diện tích đất nhà chị Thảo. Anh đã bỏ ra số tiền lớn để mua đất và xây nhà nên tới thời điểm này, anh không muốn hoán đổi đất nữa mà chỉ muốn di dời nhà về đúng vị trí.

Anh T. đã làm việc với thần đèn và được báo giá chi phí di dời nhà là 200 triệu đồng, thời gian di chuyển khoảng 1 - 2 tháng, theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online.

Về phía chị Thảo, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM sau buổi làm việc, chủ đất cho hay tại buổi làm việc, anh T. rất thiện chí nói chuyện, trao đổi để đi đến quyết định hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho 2 bên. Hiện tại, gia đình chị Thảo chỉ mong anh T. làm đúng theo cam kết để chị có thể giải quyết nhanh sự việc, sớm có thể xây nhà ở.

Anh T. xin 45 ngày để di dời ngôi nhà về đúng vị trí đất của mình. (Ảnh: Người Lao Động)

Chủ đất nói thêm, tại buổi làm việc, anh T. cũng đã thừa nhận người phụ nữ tên Nguyễn Thị H. (người từng đứng ra trao đổi với chị Thảo vấn đề liên quan đến việc xây nhầm nhà) là mẹ vợ của mình. Trước đó, anh T. một mực phủ nhận không biết bà H. là ai và người này không có liên quan gì đến gia đình mình. Anh T. còn nói, có thể bà H. là môi giới hoặc công ty.