Vụ xây nhầm nhà trên đất của người khác hy hữu ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu "ra tay" dịch chuyển căn nhà 2 tầng đi xa 17m

“Thần đèn” Nam tiến ra Bắc: Di dời căn nhà nặng hàng trăm tấn

Theo VnExpress, sáng 30/10, tại thôn 7, phường Thiên Hương (TP Hải Phòng), hơn 20 tấn thiết bị, vật liệu được tập kết quanh căn nhà hai tầng của ông Đỗ Văn Hữu, chuẩn bị cho hành trình “dịch chuyển” đặc biệt – di dời ngôi nhà nguyên khối sang khu đất hợp pháp cách đó 17 mét.

Vị trí ngôi nhà xây nhầm đất hiện tại và vị trí cần di chuyển về

Công trình được giao cho đội “thần đèn” do ông Hoàng Đình Bách (41 tuổi, Giám đốc Công ty Hoàng Minh Nam) phụ trách. Ông Bách cho biết khu vực này vốn là ao hồ cũ, nền đất yếu, nên trước khi đặt nhà xuống vị trí mới, công nhân phải đầm chặt móng, xử lý nền để tránh sụt lún về sau.

“Dầm dưới nhà được đổ rất dày, nên để nâng và di chuyển an toàn, nhóm thợ phải sử dụng các kỹ thuật đặc biệt. Nếu thuận lợi, toàn bộ quá trình sẽ hoàn thành trong khoảng một tháng,” ông Bách nói.

Đội thợ đến từ An Giang, cái nôi của nghề “thần đèn” – vốn nổi tiếng với các kỹ sư dân gian từng di dời hàng trăm công trình lớn nhỏ trên cả nước. Chi phí lần này vào khoảng 250 triệu đồng, ông Bách cho biết mức giá này “chủ yếu tính công cho thợ”, thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Xây nhầm đất người khác, kiện tụng rồi phải dời nhà

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2024, khi vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan nhận chuyển nhượng hai thửa đất tại thôn 7, xã Kiền Bái cũ (nay là phường Thiên Hương) và đã được cấp sổ đỏ hợp pháp. Trong lúc chờ hoàn tất thủ tục sang tên, bà Loan phát hiện vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu đã xây dựng một căn nhà hai tầng trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.

Căn nhà hai tầng của ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm trên đất của người khác

Sự việc nhanh chóng trở thành tranh chấp pháp lý. Theo bản án sơ thẩm của TAND khu vực I - Hải Phòng hồi tháng 8/2025, việc ông Hữu xây nhà mà không được sự đồng ý của chủ đất là vi phạm pháp luật. Dù được chính quyền địa phương yêu cầu dừng thi công, ông Hữu vẫn tiếp tục xây dựng, bị xác định là hành vi xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác.

Tòa tuyên buộc ông Hữu phải tháo dỡ toàn bộ công trình và trả lại đất cho bà Loan. Sau khi kháng cáo rồi rút đơn, bản án có hiệu lực.

Ngày 27/10 vừa qua, UBND phường Thiên Hương tổ chức buổi làm việc giữa hai bên. Ông Hữu đề nghị mua lại lô đất đã xây nhầm với giá 900 triệu đồng (khoảng 1,1 tỷ đồng sau quy đổi), nhưng do không thống nhất được thời hạn thanh toán, thương lượng bất thành. Cuối cùng, chính quyền địa phương đề nghị bà Loan tạo điều kiện để ông Hữu di dời ngôi nhà sang phần đất hợp pháp của mình – giải pháp được xem là “vẹn cả đôi đường”.

Nếu quá trình di dời thành công, ngôi nhà hai tầng sẽ được hạ đặt an toàn trên nền đất mới sau đúng một tháng. Đây được xem là ca di chuyển công trình đặc biệt hiếm gặp ở miền Bắc, không chỉ vì lý do pháp lý mà còn bởi tính phức tạp về kỹ thuật.