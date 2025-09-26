Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" nói lý do không tính phí di chuyển nhà

Liên quan đến vụ việc xây nhầm nhà trên đất của người khác ở tổ dân phố 7, phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng, gia đình ông Đỗ Văn Hữu (người xây nhầm nhà) đã thống nhất sẽ nhờ "thần đèn" di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí của mình.

Người giúp ông Hữu là "thần đèn" Hoàng Đình Bách. Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ Online, ông Bách cho biết qua thông tin trên báo chí, ông biết hoàn cảnh của ông Hữu nên đã tìm đến.

Ban đầu, ông Bách hỏi người dân sống ở gần đó, được mọi người kể về vụ việc cũng như cuộc sống hiện tại của vợ chồng ông Hữu, "thần đèn" quyết định sẽ hỗ trợ ông Hữu di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí đất của mình.

"Thần đèn" sẽ không lấy phí di chuyển ngôi nhà của ông Hữu, nhưng phí công thợ thì ông này vẫn phải chi trả. (Ảnh: Báo Người Lao Động)

Ông Bách nói thêm, qua trao đổi với ông Hữu, ông thẳng thắn cho hay sẽ không tính phí di chuyển căn nhà. Tuy nhiên, chi phí công thợ thì ông Hữu vẫn phải chi trả và có thể làm việc trực tiếp với thợ để thỏa thuận tiền công.

"Thần đèn" tin rằng với ngôi nhà của ông Hữu, nếu không có yếu tố tác động khác thì tỷ lệ thành công khi di chuyển sẽ là trên 90%.

Ngôi nhà sẽ di dời từ chỗ xây nhầm (khoanh đỏ) về đất của ông Hữu (khoanh vàng).

Trên báo Thanh Niên, ông Bách nói thêm, sau khi khảo sát thực địa, việc di chuyển ngôi nhà trên không quá khó, cần khoảng 8-10 thợ lành nghề, sử dụng hàng trăm bộ kích thủy lực, tời xích, con lăn,... thì khoảng 30 - 40 ngày có thể hoàn thành. Ông Bách nói xem việc giúp đỡ ông Hữu là một việc nghĩa, góp phần tháo gỡ bế tắc cho người dân.

Về phía ông Hữu, ông cho biết sự việc đã xảy ra, bản thân và gia đình đang cố gắng giải quyết. Với sự giúp đỡ của mọi người, ông hy vọng sẽ hạn chế thấp nhất các thiệt hại.

Ông Hữu cho biết đang cố gắng giải quyết sự việc, hy vọng sẽ hạn chế thấp nhất các thiệt hại. (Ảnh: VTC News)