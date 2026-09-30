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Vụ xây nhầm nhà 3 tầng sang đất hàng xóm: Đang tiến hành di dời về đúng vị trí

Hiểu Minh
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Phát hiện xây nhầm vị trí khi công trình đã hoàn thiện, chủ nhà đã tiến hành đục phá chân móng và bóc tách toàn bộ hạ tầng ngầm để di dời công trình sang thửa đất liền kề. Vụ việc xảy ra tại thôn Việt Hùng, xã Đông Anh, TP Hà Nội.

- Ảnh 1.

Ngôi nhà 3 tầng tại xóm Đông, thôn Việt Hùng, xã Đông Anh bị xây nhầm trên thửa đất liền kề.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Ngôi nhà nằm trong khu vực giao thông thuận lợi, dân cư đông đúc với nhiều tiện ích

- Ảnh 4.

Ngôi nhà 3 tầng đã hoàn thiện thì phát hiện xây nhầm đất

- Ảnh 5.

Khoảnh đất trống nằm sát vách ngôi nhà xây nhầm hiện chứa đầy gạch vỡ, phế liệu. Đây chính là lô đất cần phải chuyển nhà sang

- Ảnh 6.

Phần chân tường và nền móng của khối nhà đang phải đập phá để xử lý, làm lộ ra hệ thống đường ống thoát nước.

- Ảnh 7.

Theo người dân tại khu vực, khu đất này được tách làm 2 thửa đất với diện tích tương đương nhau. Ban đầu người mua không đến xem đất, chỉ mua bán trên giấy tờ, do đó dẫn đến sự việc xây nhầm.

- Ảnh 8.

Đến thời điểm này, chủ nhà đã nhờ "thần đèn" di chuyển nguyên khối ngôi nhà. Phần chân tường và nền móng cũ đang được công nhân đục phá, làm rỗng dần bề mặt.

- Ảnh 9.

Bên trong nhà, hệ thống nền sàn khu vực vệ sinh cũng đã được đào xới sâu xuống đất. Thợ thi công phải bóc tách và cắt đứt hoàn toàn các đường ống cấp thoát nước ngầm để việc dịch chuyển khối nhà thuận lợi.

- Ảnh 10.

Được biết, chi phí di dời khối nhà khoảng hơn 200 triệu đồng

- Ảnh 11.

Hiện căn nhà xây nhầm đã sẵn sàng di dời

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Tags

đất liền kề

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