Vụ xây nhầm nhà 3 tầng sang đất hàng xóm: Cận cảnh màn 'chuyển nhà' hy hữu

Ngôi nhà 3 tầng tại xã Đông Anh (Hà Nội) được phát hiện xây nhầm trên thửa đất liền kề khi công trình đã hoàn thiện. Hiện chủ nhà đang xử lý phần móng và hệ thống hạ tầng ngầm để chuẩn bị di dời toàn bộ công trình sang đúng vị trí.
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