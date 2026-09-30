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Vụ xây nhầm nhà 3 tầng sang đất hàng xóm: Cận cảnh màn 'chuyển nhà' hy hữu

Hiểu Minh
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Ngôi nhà 3 tầng tại xã Đông Anh (Hà Nội) được phát hiện xây nhầm trên thửa đất liền kề khi công trình đã hoàn thiện. Hiện chủ nhà đang xử lý phần móng và hệ thống hạ tầng ngầm để chuẩn bị di dời toàn bộ công trình sang đúng vị trí.

Vụ xây nhầm nhà 3 tầng trên đất hàng xóm tại Đông Anh gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Ngôi nhà 3 tầng tại xóm Đông, thôn Việt Hùng, xã Đông Anh được phát hiện xây nhầm trên thửa đất liền kề.

Vụ xây nhầm nhà 3 tầng trên đất hàng xóm tại Đông Anh gây xôn xao dư luận - Ảnh 2.
Vụ xây nhầm nhà 3 tầng trên đất hàng xóm tại Đông Anh gây xôn xao dư luận - Ảnh 3.

Ngôi nhà nằm trong khu vực giao thông thuận lợi, dân cư đông đúc với nhiều tiện ích

Vụ xây nhầm nhà 3 tầng trên đất hàng xóm tại Đông Anh gây xôn xao dư luận - Ảnh 4.

Ngôi nhà 3 tầng đã hoàn thiện mới được phát hiện xây nhầm trên thửa đất liền kề.

Vụ xây nhầm nhà 3 tầng trên đất hàng xóm tại Đông Anh gây xôn xao dư luận - Ảnh 5.

Khoảnh đất trống liền kề ngôi nhà xây nhầm hiện có gạch vỡ, phế liệu. Đây là thửa đất dự kiến được di dời ngôi nhà sang.

Vụ xây nhầm nhà 3 tầng trên đất hàng xóm tại Đông Anh gây xôn xao dư luận - Ảnh 6.

Phần chân tường và nền móng đang được đục phá, qua đó làm lộ hệ thống đường ống thoát nước ngầm.

Vụ xây nhầm nhà 3 tầng trên đất hàng xóm tại Đông Anh gây xôn xao dư luận - Ảnh 7.

Theo người dân trong khu vực, khu đất được tách thành hai thửa có diện tích tương đương. Người mua ban đầu không trực tiếp đến xem đất mà giao dịch dựa trên giấy tờ, sau đó xảy ra việc xây nhầm vị trí.

Vụ xây nhầm nhà 3 tầng trên đất hàng xóm tại Đông Anh gây xôn xao dư luận - Ảnh 8.

Chủ nhà đã thuê đơn vị thực hiện di dời nguyên khối ngôi nhà. Phần chân tường và nền móng đang được công nhân đục phá, tạo khoảng trống để phục vụ việc dịch chuyển công trình.

Vụ xây nhầm nhà 3 tầng trên đất hàng xóm tại Đông Anh gây xôn xao dư luận - Ảnh 9.

Bên trong nhà, khu vực nền sàn phòng vệ sinh được đào xuống để xử lý hệ thống hạ tầng ngầm. Các đường ống cấp, thoát nước được bóc tách và cắt rời, phục vụ quá trình di chuyển ngôi nhà.

Vụ xây nhầm nhà 3 tầng trên đất hàng xóm tại Đông Anh gây xôn xao dư luận - Ảnh 10.

Chi phí di dời khối nhà khoảng 200 triệu đồng.

Vụ xây nhầm nhà 3 tầng trên đất hàng xóm tại Đông Anh gây xôn xao dư luận - Ảnh 11.

Ngôi nhà đã được xử lý phần móng và hạ tầng ngầm, sẵn sàng cho việc di dời.

Tags

di dời ngôi nhà

xây nhầm

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