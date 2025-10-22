Theo quyết định số 20 ngày 21/10/2025 của TAND TP Hải Phòng, việc đình chỉ xét xử phúc thẩm do người kháng cáo là bị đơn ông Đỗ Văn Hữu , đồng thời cũng là đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Vũ Thị Tuyến có đơn đề nghị tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo bản án sơ thẩm ngày 11/8/2025 của TAND khu vực 1- Hải Phòng. Do đó, bản án dân sự sơ thẩm số 08/2025 ngày 11/8/2025 của TAND khu vực 1 - Hải Phòng có hiệu lực kể từ ngày 21/10.

TAND TP Hải Phòng có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ việc xây nhà trên đất người khác tại phường Thiên Hương, do đó gia đình ông Hữu sẽ phải di dời hoặc tháo dỡ căn nhà theo phán quyết của tòa sơ thẩm. (Ảnh: Tiến Thắng)

Trả lời Báo Điện tử VTC News ngày 22/10, bà Trần Thị Kim Loan cho biết đã nhận được quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của TAND TP Hải Phòng.

Theo bà Loan, cán bộ tòa cho biết ông Hữu có nhờ thông tin đến gia đình tạo điều kiện để thuê "thần đèn" di dời căn nhà nhưng chưa rõ cụ thể ngày nào sẽ tiến hành.

Cũng theo bà Loan, gia đình sẽ làm việc với cơ quan thi hành án để bản án sớm được thực thi, đồng thời gia đình sẽ hoàn thiện thủ tục để xây dựng căn nhà trên thửa đất liền kề còn lại, do đó nếu gia đình ông Đỗ Văn Hữu không sớm di dời căn nhà thì sẽ không còn cơ hội do không còn lối để di dời nhà "xây nhầm". Khi đó, gia đình ông Hữu sẽ buộc phải tháo dỡ theo phán quyết của tòa.

Ngày 21/10, ông Đỗ Văn Hữu cho biết bản thân đang chờ quyết định cuối cùng của cơ quan pháp luật trước khi chốt việc di dời căn nhà. Trước đó, ông Hữu cho hay gia đình sẽ thuê “thần đèn” di dời căn nhà về vị trí đất đã mua. Kinh phí di dời thì phía “thần đèn” Hoàng Đình Bách thông báo dự tính khoảng 250 triệu đồng.

Thông tin thêm với phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 22/10, “thần đèn” Hoàng Đình Bách cho biết hiện nay vẫn chưa nhận được yêu cầu ký hợp đồng di dời nhà cho gia đình ông Đỗ Văn Hữu.

Trước đó, "thần đèn" Hoàng Đình Bách khảo sát thực tế và đánh giá khả năng di dời căn nhà thành công là cao, tuy nhiên trong trường hợp gia đình bà Loan xây nhà trên thửa đất liền kề thì việc di dời dời là điều bất khả thi do không còn lối di chuyển.

Ông Đỗ Văn Hữu cho biết sẽ thuê thần đèn để di dời, tuy nhiên từ sau khi rút đơn kháng cáo đến nay vẫn chưa có thêm động thái gì. (Ảnh: Tiến Thắng)

Theo bản án của TAND khu vực 1- Hải Phòng, ngày 23/9/2024, gia đình ông Nguyễn Đăng Ca và vợ là bà Trần Thị Kim Loan mua lô đất diện tích 60m² thuộc thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 03 đã được UBND huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/10/2024, vào sổ cấp GCN số: CN986 tại địa chỉ thôn 7, xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).

Ngày 12/11/2024, khi kiểm tra khu đất, bà Loan phát hiện một thửa đất của gia đình đang bị người khác chiếm giữ, xây dựng công trình nhà ở 2 tầng kiên cố. Bà Loan tìm hiểu thì được biết người thuê thợ xây là ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến.

Dù UBND xã Kiền Bái và bà Loan nhiều lần yêu cầu dừng thi công, cảnh báo những thiệt hại về tài sản nếu cố tình hoàn thiện nhưng gia đình ông Hữu vẫn hoàn thiện và đưa vào sử dụng công trình.

Tại những buổi hòa giải, dù thừa nhận “xây nhầm” trên đất của nhà ông Ca, bà Loan nhưng ông Hữu lấy lý do bản thân đã dồn hết tiền, tâm huyết vào công trình để cả gia đình ở nên kiên quyết không chịu tháo dỡ, trả lại mặt bằng theo yêu cầu.

Ông Hữu đưa ra phương án giải quyết bằng cách đề nghị gia đình bà Loan phải chấp nhận “đổi đất” lấy lô ở cách đó không xa, cũng có diện tích 60m² hoặc bán lại lô đất cho gia đình ông Hữu với mức giá 550 triệu đồng.

Bà Loan cho biết trước đó đã mua 2 lô liền nhau để có mục đích sử dụng riêng nên kiên quyết phản đối, yêu cầu ông Hữu phải tháo dỡ công trình để trả lại mặt bằng.

Ngày 15/9/2025, UBND phường Thiên Hương cũng mời các bên đến để làm việc và lãnh đạo phường thống nhất một số nội dung, trong đó đề nghị gia đình ông Hữu chấp hành thực hiện bản án của TAND khu vực 1 - Hải Phòng.