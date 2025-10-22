Xét xử cựu kiểm sát viên đưa, nhận hối lộ giúp 6 người được hưởng án treo

Hai kiểm sát viên đưa, nhận hối lộ

Sáng nay (22/10), TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Vương Anh Thư (Giám đốc Công ty Thương mại và Xây dựng Lộc Phát) về các tội “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng bị xét xử có bị cáo Lê Thị Khánh Vân (cựu Kiểm sát viên trung cấp, cựu Phó phòng 7 Viện KSND tỉnh Lào Cai) bị cáo buộc phạm tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo Phạm Thị Thu (cựu kiểm sát viên trung cấp, cựu Phó phòng thuộc Vụ 9, Viện KSND Tối cao) và Cao Quang Hưng (nhân viên Công ty Dược phẩm Trung ương 2), cùng bị xét xử về tội “Môi giới hối lộ”.

Theo cáo trạng, vụ án được chia thành 2 giai đoạn, ban đầu là việc 4 bị cáo nhận hơn 3,8 tỷ đồng, giúp chuyển án tù giam thành tù cho hưởng án treo cho nhiều người trong phiên tòa phúc thẩm ở Lào Cai.

Sau đó, Vương Anh Thư lấy lý do có thể “chạy án” Giám đốc thẩm để nhận thêm 3 tỷ đồng nhưng chiếm đoạt.

Đối với hành vi liên quan việc hối lộ xin án treo, cáo trạng thể hiện năm 2023, ông Nguyễn Văn Thái (SN 1983, ở Sa Pa, Lào Cai) cùng nhiều người thân bị phạt tù vì chống người thi hành công vụ, riêng con trai ông Thái được hưởng án treo.

Sau đó, ông Thái và 9 người thân kháng cáo, xin được hưởng án treo, còn con trai ông kháng cáo, xin được miễn trách nhiệm hình sự.

Tháng 3/2023, ông Thái liên hệ với Vương Anh Thư, nhờ tìm người giúp gia đình mình chuyển án tù giam sang án tù treo còn ông tự nhận thức mình là chủ mưu nên không được.

Cáo buộc cho rằng Thư đưa ra giá, có thể giúp 8 người hưởng án treo, mỗi trường hợp 500 triệu đồng, tổng số 4 tỷ đồng. Thư sau đó nhờ bị cáo Cao Quang Hưng tìm người giúp và đến lượt mình, Hưng lại nhờ Phạm Thị Thu, lúc đó kiểm sát viên Viện KSND tối cao.

Chiếm đoạt tiền mà không chạy án như cam kết

Tháng 5/2023, TAND tỉnh Lào Cai ra quyết định đưa vụ án của ông Thái ra xét xử phúc thẩm với kiểm sát viên thực hành quyền công tố là Lê Thị Khánh Vân. Do quen biết Vân, bị cáo Thu gọi điện, nhờ giúp cho 8 nhóm người trong gia đình ông Thái được án treo.

Qua nghiên cứu hồ sơ, Vân cho rằng một số người không đủ điều kiện nên chỉ có thể giúp 5 trường hợp với giá 2 tỷ đồng.

Ông Thái chuyển cho Vương Anh Thư tổng cộng 3,85 tỷ đồng. Sau đó, Thư giữ lại 1,05 tỷ đồng hưởng lợi, còn chuyển cho Cao Quang Hưng 2,8 tỷ đồng. Về phần minh, Hưng giữ lại 400 triệu cho mình, chuyển cho Phạm Thị Thu 2,4 tỷ đồng. Bị cáo Thu cũng tự hưởng lợi 400 triệu đồng, chỉ chuyển cho Lê Thị Khánh Vân 2 tỷ đồng như thỏa thuận.

Sau khi nhận tiền, Vân hướng dẫn nhóm người trong gia đình ông Thái thu thập tình tiết giảm nhẹ như nộp các quỹ ủng hộ ở địa phương, cứu người bị nạn, từng tố giác tội phạm.

Tháng 7/2023, Lê Thị Khánh Vân báo cáo cấp trên về kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án, đề xuất cho hưởng án treo và được một Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai duyệt chấp nhận.

Tiếp đến, TAND tỉnh Lào Cai xét xử phúc thẩm với nhóm gia đình ông Thái, tuyên chuyển hình phạt tù sang án treo với 6 người, cho con trai ông Thái được miễn trách nhiệm hình sự như đề nghị của kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân.

Sau phiên tòa trên, Vương Anh Thư tiếp tục nói với ông Thái có thể tác động, giúp ra bản án Giám đốc thẩm cho những người còn lại trong gia đình được hưởng án treo với giá 3 tỷ đồng. Ông Thái đồng ý, chuyển tiền nhưng bị Thư chiếm đoạt mang đi kinh doanh mà không chạy án như cam kết.

Khi bị bác đơn đề nghị Giám đốc thẩm, ông Thái biết mình bị Thư lừa 3 tỷ đồng nên làm đơn tố cáo và vụ án phát lộ.

Cơ quan tố tụng xác định ông Thái có hành vi đưa hối lộ, chạy án nhưng đã chủ động tố cáo nên được miễn trách nhiệm hình sự về việc này.

Liên quan vụ án, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho rằng, không có căn cứ thể hiện vị Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai nhận hối lộ khi “duyệt án treo” theo đề nghị của bị cáo Vân. Tuy nhiên, việc ông này ký vào báo cáo đề xuất là vi phạm quy định của ngành kiểm sát nên bị kiến nghị xử lý kỷ luật.

Với các thành viên Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án treo theo đề nghị của Lê Thị Khánh Vân, cơ quan tố tụng cho rằng không có căn cứ thể hiện họ nhận hối lộ khi xử án. Chủ tọa chỉ ký một quyết định hoãn phiên tòa sai quy định nên cần chịu kỷ luật.

Quá trình điều tra, Lê Thị Khánh Vân khẳng định chỉ nhận hối lộ 300 triệu đồng nhưng cơ quan tố tụng có đủ cơ sở xác định bà Vân đã nhận 2 tỷ đồng từ Phạm Thị Thu.