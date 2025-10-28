Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao?

Liên quan đến những diễn biến mới về sự việc ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan, xảy ra tại phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng, mới đây trao đổi trên báo Thanh Niên, ông Đỗ Văn Hữu xác nhận 2 bên đã không đạt được thỏa thuận về việc mua bán lại lô đất xây nhầm.

Ông Hữu cho hay, bà Loan đưa ra mức giá cho lô đất là 900 triệu đồng, trong khi ông Hữu chỉ đồng ý mức giá 800 triệu đồng và đặt cọc trước 200 triệu đồng. Theo ông Hữu, 2 bên cố gắng thương lượng nhưng không thành. Do đó, ông không còn cách nào khác ngoài việc chấp hành bản án, thuê "thần đèn" di dời ngôi nhà về đúng vị trí của mình.

Nếu không thể thương lượng mua lại lô đất, ông Hữu sẽ phải thuê "thần đèn" dịch chuyển ngôi nhà này về đúng vị trí. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Trước đó, chia sẻ trên báo Lao Động, bà Loan thông tin, theo vận động của chính quyền địa phương cùng gia đình, ông Hữu có nguyện vọng mua lại lô đất bị xây nhầm. Tuy nhiên, ông này lại hẹn phải 1-2 tháng nữa mới có đủ tiền nên bà Loan không đồng ý, đề nghị ông Hữu di dời ngôi nhà để trả lại hiện trạng lô đất.

Cũng theo bà Loan, trong chiều ngày 27/10, ông Hữu cho biết đã đặt cọc 50 triệu đồng cho "thần đèn" để di dời ngôi nhà. Trong trường hợp vẫn không thể thương lượng mua lại được lô đất thì trong ngày 28/10, "thần đèn" sẽ đưa máy móc, thiết bị từ TP.HCM ra để tiến hành, theo nguồn tin trên báo VTC News.

Bà Trần Thị Kim Loan chuẩn bị động thổ xây nhà ở tại lô đất cạnh lô bị ông Hữu xây nhầm. (Ảnh: VTC News TV)

Đất của ông Hữu cách vị trí nơi ông xây nhầm nhà trên đất của bà Loan (khoanh đỏ) 4 thửa. (Ảnh: Tiền Phong)

Ngày 20/9 âm lịch tới đây, bà Loan cũng sẽ tiến hành động thổ xây dựng nhà ở, ở cạnh lô đất bị ông Hữu xây nhầm.

Những thông tin mới nhất về sự việc đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Ai cũng mong hai bên sớm tìm được tiếng nói chung để xử lý một cách thỏa đáng, vui vẻ, ít thiệt hại nhất cho đôi bên.

Diễn biến vụ việc

Như trước đó đã đưa tin, bà Loan mua 2 lô đất ở cạnh nhau ở thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ, nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng từ tháng 9/2024 với mục đích xây nhà ở. Tháng 10/2024, bà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 lô đất này. Tuy nhiên, tháng 11/2024, bà Loan phát hiện 1 lô đất của mình đã bị ông Hữu xây nhầm nhà.

Ngay thời điểm đó, gia đình bà Loan và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công, trả lại mặt bằng song ông này không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình. Lý giải về việc xây nhà trên đất của bà Loan, ông Hữu nói vì bị người môi giới chỉ nhầm vị trí đất. Thực tế, đất của ông Hữu nằm cách đất của bà Loan 4 thửa.

Ông Hữu đưa phương án muốn đổi đất hoặc đề nghị bà Loan bán lại lô đất với giá 550 triệu đồng nhưng bà Loan không đồng ý. Sau đó, chủ hợp pháp của lô đất đã khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm và tuyên buộc ông Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu không phá dỡ công trình mà kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 – Hải Phòng. Sau đó, ông này đã tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo.

Ông Hữu sau đó tiếp tục có đơn gửi Công an TP Hải Phòng tố cáo nhóm người liên quan đến giao dịch mua bán đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ, nay là phường Thiên Hương.