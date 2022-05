Vụ Việt Á: Bắt Phó trưởng phòng Quản lý giá, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á.

Kết quả điều tra xác định quá trình Bộ Y tế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp Số đăng ký lưu hành kít xét nghiệm cho Công ty Việt Á, theo đề nghị của Phan Quốc Việt (Tổng Giám đốc Công ty Việt Á), ông Nguyễn Huỳnh đã có hành vi lợi dụng vai trò là thư ký nguyên một lãnh đạo Bộ Y tế giới thiệu, can thiệp và tác động đến ông Nguyễn Minh Tuấn (Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế) trình để ký đề xuất Bộ Y tế ban hành Quyết định cấp Số đăng ký lưu hành kít xét nghiệm cho Công ty Việt Á trái quy định của pháp luật.



Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Huỳnh.

Ông Huỳnh bị khởi tố, bắt giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ Luật Hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.

Tính đến nay, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn 30 người liên quan vụ Việt Á, trong đó có 3 quan chức cấp vụ thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, 8 Giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, Vũ Đình Hiệp, Phó giám đốc và một số nhân viên của công ty.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt đã nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 lên khoảng 45% và chi "hoa hồng" lót tay cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỷ đồng. Việt Á sau đó thu lợi trên 500 tỷ đồng.



Cũng liên quan đến sai phạm trong mua kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố một vụ án khác và bắt tạm giam nhiều người gồm: Thượng tá Hồ Anh Sơn, phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự; Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, trưởng phòng trang bị, vật tư Học viện Quân y.

Ban Bí thư cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 với Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y và thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó giám đốc Học viện Quân y.

