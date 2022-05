Hàng loạt giám đốc CDC cùng thuộc cấp bị bắt vì 'dính' đến Công ty Việt Á

Tại Hòa Bình, liên quan Công ty Việt Á, Thanh tra tỉnh này đã bàn giao hồ sơ 8 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, kit xét nghiệm Covid-19 của CDC Hòa Bình cho Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình. CDC Hòa Bình đã mua 26.262 kít xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất với giá trị 12,3 tỷ đồng. Theo thanh tra tỉnh Hòa Bình, tuy chưa phát hiện vi phạm về quy trình mua sắm này , nhưng kit xét nghiệm của Công ty Việt Á được phản ánh là có hiện tượng nâng khống giá, trích hoa hồng cho các đơn vị mua sắm.Minh Đức