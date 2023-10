Vụ Vạn Thịnh Phát: Truy nã 7 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB

Tối 29-10, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát , Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức, đơn vị liên quan.

Các bị can bị truy Bộ Công an truy nã. Ảnh: CAND

Theo đó, các bị can bị truy nã gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), Đinh Văn Thành (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu phó tổng giám đốc SCB); Trầm Thích Tồn (cựu thành viên Hội đồng quản trị SCB), Sun Henry Ka Ziang (thành viên Hội đồng quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc), Lam Lee George (cựu thành viên Hội đồng quản trị SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB).

Trước đó, ngày 25-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can trên về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Tham ô tài sản. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn, không rõ tung tích.



Theo đó, Bộ Công cũng yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án.

Bộ Công an thông báo tới mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân khi biết, phát hiện 7 bị can trên có thể bắt giữ, hoặc báo tin cho điều tra viên Hoàng Hà qua số điện thoại 097.321.974 hoặc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03- địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).