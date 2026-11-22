Hành vi của ông Việt được xác định có tính chất, mức độ tác hại lớn, tác động ra ngoài phạm vi nội bộ, phát sinh dư luận xã hội và phản ánh trên các phương tiện truyền thông.

Liên quan đến sự việc nhiều cây xanh trong khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi) bị cưa, chặt, theo thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 22/11, ông Dương Thành Long (Chủ tịch UBND xã Đăk Sao) cho biết địa phương đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Sao.

Cụ thể, với vai trò người đứng đầu đơn vị, ông Việt đã không tuân thủ đúng quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý cây xanh. Tự ý tổ chức cắt hạ, đào bới gốc cây khi chưa lập phương án bằng văn bản và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nhiều cây bị cưa, chặt hạ trong khuôn viên trường. (Ảnh: Tiền Phong)

Vị hiệu trưởng không đưa nội dung cắt hạ cây xanh ra bàn bạc, thông qua tập thể Ban Giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường. Việc tổ chức đốn hạ, đào bứng và di chuyển cây xanh trong khuôn viên trường chưa tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, vượt thẩm quyền được giao của hiệu trưởng.

Dù vi phạm lần đầu, hành vi của ông Việt được xác định có tính chất, mức độ tác hại lớn, tác động ra ngoài phạm vi nội bộ, phát sinh dư luận xã hội và phản ánh trên các phương tiện truyền thông, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Quyết định kỷ luật đối với ông Việt có hiệu lực 12 tháng, kể từ ngày 18/11/2026.

Trước đó, báo Dân trí thông tin cuối tháng 9, UBND xã Đăk Sao nhận được phản ánh về việc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở (THCS) Đăk Sao và Trường Mầm non xã Đăk Sao (cùng thuộc xã Đăk Sao) tự ý cưa hạ cây xanh trong khuôn viên.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra của xã Đăk Sao xác định, tại điểm Trường THCS thôn Đăk Riếp (thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao) có 15 cây xanh bị cưa hạ. Tại điểm Trường Tiểu học thôn Đăk Riếp (thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao) có 2 cây mít bị cưa sát gốc.

Phần thân gỗ và cành cây sau khi bị cưa hạ được nhà trường cho người dân làm củi. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo giải trình của ông Việt, việc việc cưa hạ cây xanh trong khuôn viên trường nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão. Ông cũng cho biết trước khi cưa cây đã trao đổi miệng với Phó hiệu trưởng để đảm bảo an toàn cho học sinh lúc cưa cây. Phần thân gỗ và cành cây sau khi bị cưa hạ được nhà trường cho người dân làm củi.

Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, trong số 17 cây bị chặt hạ, nhiều cây được trồng từ khoảng năm 2005, sau hơn 20 năm sinh trưởng đã có đường kính thân lớn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao yêu cầu thu hồi số gỗ đã chặt, kiểm đếm và xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.