Vụ truy sát, chém chết vợ cũ: Hung thủ từng nhiều lần đến nhà gây rối

Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Doãn Vạn (SN 1967, trú xã An Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi giết người.



Vạn là hung thủ đã gây ra vụ truy sát khiến 2 vợ chồng đang nghỉ trưa ở nhà tại phường Nam Hồng (TX. Hồng Lĩnh bị chém thương vong).

Hiện trường vụ án.

Theo lãnh đạo phường Nam Hồng, Vạn từng là chồng cũ của bà Trần Thị Lài (SN 1969). Nhiều năm trước, Vạn đi tù. Bà Lài sau đó đã đi lấy chồng khác là ông Nguyễn Văn B. (SN 1966, trú phường Nam Hồng).

Cho rằng bà Lài sống bội bạc, vô tình vô nghĩa nên Vạn bực tức và tìm cách trả thù. Nhiều lần Vạn tìm đến nhà vợ chồng bà Lài để gây rối. Những lần này, vợ chồng bà Lài khóa cửa nên Vạn chỉ đứng ngoài chửi bới lung tung.

Khi nhận được tin báo của người dân, Công an phường Nam Hồng đã nhiều lần xuống đẩy đuổi để Vạn không gây rối mất trật tự công cộng.

"Người này là chồng cũ bà Lài. Trước đây đã nhiều lần đến trước nhà gây rối, chửi bới. Cơ quan công an đã xuống để xử lý, tránh việc gây rối mất an ninh trật tự công cộng", lãnh đạo phường Nam Hồng thông tin.

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Khoảng 13h chiều 7/5, Vạn tiếp tục tìm đến nhà vợ chồng bà Lài. Vạn sau đó vào được nhà và ngồi uống nước với ông B. Khi thấy bà Lài đi từ trong phòng ra, Vạn cầm con dao đã thủ sẵn lao tới đâm nhiều nhát khiến bà Lài gục xuống và tử vong sau đó.

Ông B. chạy lại can ngăn thì bị Vạn cầm dao truy sát khiến người này trọng thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Vạn chạy xe máy bỏ trốn sang huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Con dao mà Vạn dùng để gây án.

Đến 21h cùng ngày, công an đã bắt giữ Vạn khi đang lẩn trốn cách hiện trường vụ án khoảng 15km.

Làm việc với công an, Vạn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được các lực lượng liên quan điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.