“Vũ trụ cẩu lương” ngày mùng 1 Tết: Vợ chồng Trấn Thành, Đỗ Hà tình tứ, 1 đôi công khai tình cảm?

Mùng 1 Tết không chỉ là thời khắc khởi đầu năm mới mà còn là thời điểm đẹp để sao Việt đồng loạt cập nhật hình ảnh gia đình lên mạng xã hội. Và năm nay cũng không ngoại lệ, ngay từ sáng sớm, MXH đã ngập tràn những bức ảnh áo dài, những cái nắm tay, ánh nhìn thân mật và loạt khoảnh khắc ngập cẩu lương.

Trong số những cặp đôi thu hút sự chú ý, Trấn Thành và Hari Won tiếp tục giữ vững phong độ. Cặp vợ chồng đình đám diện áo dài chỉn chu, xuất hiện bên nhau trong không gian gia đình ấm cúng. Dù lịch trình phim ảnh vô cùng bận rộn nhưng Trấn Thành vẫn dành thời gian cho vợ.

Hội nàng dâu mới như Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hương Liên, H'Hen Niê, Quỳnh Châu, Midu... cũng góp mặt trong "đường đua" mùng 1 khi đăng tải hình ảnh đón Tết bên "nửa kia".

Trấn Thành và Hari Won tình tứ ngày mùng 1 Tết (ảnh: FBNV)

Đến hẹn lại lên, ảnh check in đầu năm của vợ chồng Hà Tăng luôn khiến netizen trầm trồ (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng 2 lấp ló (ảnh: FBNV)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà ra dáng phu nhân hào môn khi xuất hiện bên doanh nhân Viết Vương (ảnh: FBNV)

Vợ chồng Lan Khuê ngọt ngào bên trong biệt thự (Ảnh: FBNV)

Vợ chồng Midu gia nhập đường đua "cẩu lương" quá xịn (Ảnh: FBNV)

Vợ chồng Thanh Hằng và nhạc trưởng Nhật Minh (Ảnh: FBNV)

Vợ chồng Puka và Gin Tuấn Kiệt khoe ảnh bên con đầu lòng (ảnh: FBNV)

Hương Liên và chồng khoe dáng bên trong biệt thự (Ảnh: FBNV)

Vợ chồng Diễm My 9x hạnh phúc bên con trai cưng (Ảnh: FBNV)

Vợ chồng Á hậu Hương Ly năm đầu tiên công khai đón năm mới cùng nhau (ảnh: FBNV)

Gia đình Đông Nhi lên áo dài đồng bộ (ảnh: FBNV)

Á hậu Quỳnh Châu khoe bụng bầu, cô và chồng doanh nhân sắp chào đón thành viên mới (ảnh: FBNV)

Vợ chồng Á hậu Phương Anh (ảnh: FBNV)

Vợ chồng Á hậu Phương Nga - Bình An (Ảnh: FBNV)

Mai Hồ rạng rỡ, tình tứ cùng chồng (ảnh: FBNV)

Gia đình Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu (Ảnh: FBNV)

Vợ chồng Á hậu Thuỳ Dung (ảnh: FBNV)

Mai Ngọc cũng tranh thủ bày tỏ tình cảm bên chồng đại gia (ảnh: FBNV)

Hoa hậu H'Hen Niê năm đầu đón Tết có thành viên mới (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý nhất phải kể đến màn xuất hiện chung của Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cả hai cùng diện áo dài, xuất hiện trong khung hình đón Tết đầu năm. Không chỉ đơn giản là một bức ảnh chúc xuân, sự đồng điệu về trang phục và thần thái thân thiết khiến netizen đặt dấu hỏi đây có phải động thái công khai tình cảm đầu năm?