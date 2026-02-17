HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

“Vũ trụ cẩu lương” ngày mùng 1 Tết: Vợ chồng Trấn Thành, Đỗ Hà tình tứ, 1 đôi công khai tình cảm?

Hạ Anh |

Các cặp đôi hôm nay rộn ràng quá!

Mùng 1 Tết không chỉ là thời khắc khởi đầu năm mới mà còn là thời điểm đẹp để sao Việt đồng loạt cập nhật hình ảnh gia đình lên mạng xã hội. Và năm nay cũng không ngoại lệ, ngay từ sáng sớm, MXH đã ngập tràn những bức ảnh áo dài, những cái nắm tay, ánh nhìn thân mật và loạt khoảnh khắc ngập cẩu lương.

Trong số những cặp đôi thu hút sự chú ý, Trấn Thành và Hari Won tiếp tục giữ vững phong độ. Cặp vợ chồng đình đám diện áo dài chỉn chu, xuất hiện bên nhau trong không gian gia đình ấm cúng. Dù lịch trình phim ảnh vô cùng bận rộn nhưng Trấn Thành vẫn dành thời gian cho vợ.

Hội nàng dâu mới như Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hương Liên, H'Hen Niê, Quỳnh Châu, Midu... cũng góp mặt trong "đường đua" mùng 1 khi đăng tải hình ảnh đón Tết bên "nửa kia".

- Ảnh 1.

Trấn Thành và Hari Won tình tứ ngày mùng 1 Tết (ảnh: FBNV)

- Ảnh 2.

Đến hẹn lại lên, ảnh check in đầu năm của vợ chồng Hà Tăng luôn khiến netizen trầm trồ (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 3.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng 2 lấp ló (ảnh: FBNV)

- Ảnh 4.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà ra dáng phu nhân hào môn khi xuất hiện bên doanh nhân Viết Vương (ảnh: FBNV)

- Ảnh 5.

Vợ chồng Lan Khuê ngọt ngào bên trong biệt thự (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 6.

Vợ chồng Midu gia nhập đường đua "cẩu lương" quá xịn (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 7.

Vợ chồng Thanh Hằng và nhạc trưởng Nhật Minh (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 8.

Vợ chồng Puka và Gin Tuấn Kiệt khoe ảnh bên con đầu lòng (ảnh: FBNV)

- Ảnh 9.

Hương Liên và chồng khoe dáng bên trong biệt thự (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 10.

Vợ chồng Diễm My 9x hạnh phúc bên con trai cưng (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 11.

Vợ chồng Á hậu Hương Ly năm đầu tiên công khai đón năm mới cùng nhau (ảnh: FBNV)

- Ảnh 12.

Gia đình Đông Nhi lên áo dài đồng bộ (ảnh: FBNV)

- Ảnh 13.

Á hậu Quỳnh Châu khoe bụng bầu, cô và chồng doanh nhân sắp chào đón thành viên mới (ảnh: FBNV)

- Ảnh 14.

Vợ chồng Á hậu Phương Anh (ảnh: FBNV)

- Ảnh 15.

Vợ chồng Á hậu Phương Nga - Bình An (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 16.

Mai Hồ rạng rỡ, tình tứ cùng chồng (ảnh: FBNV)

- Ảnh 17.

Gia đình Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 18.

Vợ chồng Á hậu Thuỳ Dung (ảnh: FBNV)

- Ảnh 19.

Mai Ngọc cũng tranh thủ bày tỏ tình cảm bên chồng đại gia (ảnh: FBNV)

- Ảnh 20.

Hoa hậu H'Hen Niê năm đầu đón Tết có thành viên mới (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý nhất phải kể đến màn xuất hiện chung của Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cả hai cùng diện áo dài, xuất hiện trong khung hình đón Tết đầu năm. Không chỉ đơn giản là một bức ảnh chúc xuân, sự đồng điệu về trang phục và thần thái thân thiết khiến netizen đặt dấu hỏi đây có phải động thái công khai tình cảm đầu năm?

- Ảnh 21.

Hoa hậu Thiên Ân và Kỳ Duyên công khai đón tết cùng nhau

Mẹ đơn thân có 2 con riêng lấy ca sĩ Việt nổi tiếng, công khai tin nhắn với mẹ chồng
Tags

sao Việt

hoa hậu

Thiên Ân

Kỳ Duyên

đỗ hà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại