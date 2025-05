Vụ trộm lớn nhất lịch sử nước Anh

"Tôi không tin vào may mắn như vậy, không một giây nào cả", Jay Rutland - cựu doanh nhân, chồng của Tamara Ecclestone, con gái cựu giám đốc điều hành Formula 1 (Giải đua F1) - Bernie Ecclestone, nói với phóng viên Daily Mail về vụ trộm cắp đã xảy ra với gia đình mình vào năm 2019.

Hơn nửa thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày 13/9/2019, biệt thự trị giá 75 triệu bảng (khoảng 2.475 tỷ VND) của Tamara Ecclestone, bị đột nhập trong vụ trộm được coi là lớn nhất lịch sử Anh quốc về tài sản cá nhân.

Tamara Ecclestone và ông trùm đường đua F1 - Bernie Ecclestone.

Một băng nhóm trộm quốc tế táo tợn đột nhập vào dinh thự kiên cố ở phía tây London, nơi vợ chồng Tamara Ecclestone sống cùng 2 cô con gái nhỏ của họ. Bọn trộm đã đột nhập vào căn biệt thự trên "Đại lộ tỷ phú" (Billionaires’ Row) ở Kensington – một trong những con phố an ninh nhất nước Anh.

Trong hơn một giờ, ba tên trộm đã lấy đi 400 món đồ, bao gồm trang sức, kim cương, đồng hồ, và tiền mặt, tổng trị giá 25 triệu bảng (khoảng 32 triệu USD - khoảng 825 tỷ VND). Trong số các món đồ bị đánh cắp có những món quà quý giá từ cha Tamara Ecclestone là Bernie Ecclestone - cựu giám đốc điều hành Formula 1 Bernie Ecclestone và một chiếc vòng tay Cartier trị giá 80.000 bảng (khoảng 2,64 tỷ VND) mà Jay Rutland tặng khi con gái họ Sophia khi chào đời.

Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, gia đình Ecclestone đang đi nghỉ ở Lapland. Các tên trộm đột nhập qua khu vườn, đi ngang qua một ngôi nhà chơi của trẻ em, đập vỡ 25–30 cánh cửa trong biệt thự 57 phòng rộng 2.000 m², và thoát ra trong vòng 60 phút.

Vụ trộm này nằm trong chuỗi ba vụ đột nhập tại London vào tháng 12/2019, nhắm vào các ngôi sao như cựu cầu thủ Frank Lampard và cố chủ tịch Leicester City - Vichai Srivaddhanaprabha, cho thấy đây là một kế hoạch tinh vi của một băng nhóm quốc tế.

Đây được xem là vụ trộm cắp lớn nhất trong lịch sử nước Anh và cho đến nay, hầu như không có món đồ nào bị đánh cắp được tìm lại.

Nửa thập kỷ chưa có lời giải

Jay thực sự tức giận khi nói về những kẻ đã đột nhập vào nhà của gia đình anh ấy vào ngày 13/12/2019.

"Tôi không biết chuyện quái gì đã xảy ra đêm hôm đó, nhưng tôi không tin vào may mắn đến mức độ như vậy", anh nói. "Nếu chúng may mắn, thì chúng thực sự là lũ cướp may mắn nhất từ trước đến nay".

Đối với Jay, một câu hỏi vẫn khiến anh ấy băn khoăn nhất – làm thế nào mà bọn trộm này lại đột nhập vào nhà anh ấy? "Những người đó lẽ ra không bao giờ có thể vào nhà chúng tôi", anh ấy nói với phóng viên Daily Mail.

Tamara và chồng cô Jay Jay Rutland.

Để hiểu được những gì Jay nói cũng như việc những tên trộm này sẽ cần phải may mắn như thế nào để cướp và thoát ra ngoài mà không hề hấn gì, cần hiểu căn biệt thự đang nằm ở đâu.

Căn biệt thự của vợ chồng Tamara nằm tại Kensington Palace Gardens nơi được mệnh danh là "Billionaires’ Row"- "Đại lộ tỷ phú", nơi có một số bất động sản đáng mơ ước nhất của London và là một trong những con phố được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong cả nước. Bởi đây là nơi ở của các đại sứ quán (Nga, Pháp, Nhật Bản), hoàng gia, và tỷ phú, với an ninh được ví như “pháo đài”. Lính canh ngồi trong một túp lều an ninh giám sát tất cả những ai ra vào, vận hành một rào chắn chặn lối vào con đường riêng.

Người ngoài không thể vào Billionaires’ Row mà không bị một số đặc vụ tinh nhuệ nhất thế giới về an ninh và thực thi pháp luật để mắt tới – và đó là trước khi bạn đến được dinh thự Ecclestone của vợ chồng nhà Tamara.

Nhà của vợ chồng Tamara là một đại sứ quán cũ. Nó được tuần tra 24/7 bởi những nhân viên bảo vệ giỏi nhất. Vào thời điểm đó, có hai cựu quân nhân Anh đang canh gác, được tuyển dụng bởi một công ty làm việc với CIA và bộ tư pháp Hoa Kỳ và bảo vệ những người nổi tiếng bao gồm cả chủ sở hữu Amazon - Jeff Bezos.

Kensington Palace Gardens là con đường độc quyền với an ninh nghiêm ngặt, nơi ở của các đại sứ quán và những cư dân giàu có nhất thế giới.

Căn biệt thự được lắp hệ thống báo động tân tiến nhất. Bất cứ khi nào gia đình vắng nhà, mọi cánh cửa bên trong của dinh thự 50 phòng đều bị khóa. Đồng hồ của Jay – một trong những bộ sưu tập tư nhân được lắp ráp đắt giá nhất trên thế giới – được cất giữ trong một tủ đồ tinh xảo, ẩn mà gần như không thể phát hiện ra.

Trong khi đó, những tài sản quý giá nhất của Tamara nằm trong phòng thay đồ của riêng cô ấy – bản thân nó là một căn phòng an toàn, với cánh cửa thép gia cố dày sáu inch thường được khóa mọi lúc.

Tuy nhiên bằng cách nào đó, vào một đêm tháng 12 lạnh giá, 3 tên trộm đã lẻn vào mà không bị phát hiện qua khu vườn phía sau trong khi một tên đồng lõa ngồi trong một nhà hàng Trung Quốc liền kề canh chừng.

Chúng không chỉ xâm phạm pháo đài, đột nhập qua cửa sổ vườn ở tầng trệt, mà trong gần 60 phút, chúng đã lục soát nơi này. Chúng đã sử dụng một cây xà beng để phá vỡ từng cánh cửa bị khóa, đi từ phòng này sang phòng khác, cướp bóc đồ trang sức và nhét đầy túi đựng đồ cho đến khi chúng gần như tràn ra ngoài. Cuối cùng, chúng bị phát hiện, nhưng sau một cuộc ẩu đả với một người bảo vệ, chúng tràn ra đường, vẫy một chiếc taxi màu đen và rời khỏi thị trấn với hàng triệu bảng Anh kim cương, đá quý và đồng hồ. Một gia tài khổng lồ mà từ đó đến nay không ai nhìn thấy.

Tuy nhiên nhiều chi tiết khiến vợ chồng Tamara cảm thấy nghi ngờ về nhóm trộm cắp.

Những tài sản của vợ chồng Tamara trước khi bị lấy trộm

Ngay trước khi bọn trộm tấn công, một trong hai người bảo vệ đã rời khỏi nhà để đổ xăng cho chiếc Land Rover của gia đình và mua một món ăn nhẹ từ Tesco. Đây là một việc vặt thông thường, nhưng lại mang đến cho bọn trộm cơ hội hoàn hảo để tấn công. Bởi bất cứ khi nào một người rời đi, hệ thống báo động phải tạm thời bị vô hiệu hóa. Băng nhóm không lãng phí thời gian và đột nhập vào phía sau mà không bị phát hiện.

Theo những gì CCTV quay lại được cho thấy, sau khi đột nhập vào nhà chúng có một cảm giác quen thuộc về bố cục của ngôi nhà.

Nếu bạn bước vào dinh thự Ecclestone với tư cách khách vào ban ngày lần đầu tiên, bạn sẽ khó khăn trong việc tự mình định hướng mà không bị lạc. Tuy nhiên, băng nhóm này đã sử dụng xà beng để phá vỡ từng cánh cửa bị khóa trong đêm tối và đi thẳng đến nơi cất giữ những món đồ có giá trị nhất. Chúng nhắm thẳng vào bộ sưu tập đồng hồ của Jay, trong phòng ngủ chính trên tầng một, bằng cách nào đó biết chính xác vị trí của tủ bí mật, trong khi lại để yên các ngăn kéo khác. Chúng cũng nhắm mục tiêu vào phòng thay đồ kiên cố của Tamara.

"Chắc chắn có cảm giác như chúng biết chính xác chúng đang đi đâu", Jay nói.

Những chi tiết đó dường như đều củng cố cảm giác của Jay và Tamara khi họ phát hiện ra pháo đài của mình đã bị xâm phạm: Rằng băng nhóm này quá am hiểu về ngôi nhà của họ, thời điểm của chúng quá hoàn hảo đến mức không thể xảy ra một cách tình cờ, nếu không có sự giúp đỡ của ai đó có thông tin nội bộ. Có quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Những tài sản của vợ chồng Tamara trước khi bị lấy trộm

Tamara Ecclestone nhiều lần khẳng định vụ trộm có dấu hiệu “nội gián”. Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail ngày 10/11/2024, cô nói: “Tôi không thấy làm sao nó không phải là nội gián”, CCTV ghi lại cảnh bọn trộm di chuyển thành thạo trong biệt thự, biết chính xác nơi cất giữ tài sản, và hoàn thành vụ trộm trong thời gian ngắn, củng cố nghi ngờ của cô.

Một người giúp việc từng bị điều tra nhưng được tuyên vô tội, làm dấy lên câu hỏi về sự tham gia của nhân viên nội bộ.

Không thể đòi bồi thường

Năm 2021, ba nghi phạm người Ý – Jugoslav Jovanovic (26 tuổi), Alessandro Maltese (47 tuổi), và Alessandro Donati (46 tuổi) đã nhận tội âm mưu trộm cắp tại Tòa án Isleworth Crown. Họ bị kết án tổng cộng 28 năm tù: Jovanovic 11 năm, Maltese và Donati mỗi người 8 năm.

Tuy nhiên Donati sau đó đã được thả sớm trước Giáng sinh 2023 theo chương trình thả tù nhân nước ngoài, khiến Tamara bày tỏ sự tức giận và “thất vọng” vì “hắn được thả quá sớm sau vụ trộm”. Một nhân viên bảo vệ, Sorin Marcovici, bị cáo buộc liên quan nhưng đã được tuyên trắng án.

Đến tháng 12/2023 nghi phạm thứ tư của vụ án Daniel Vukovic đã bị bắt sau khi trốn sang Belgrade, Serbia sau vụ trộm. Tamara đã treo thưởng 250.000 bảng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Vukovic và 6 triệu bảng nếu các món đồ bị đánh cắp được thu hồi.

Tuy nhiên, tính đến tháng 4/2025, chỉ một đôi bông tai, một chiếc đồng hồ, và một chiếc túi được tìm thấy, trong khi phần lớn tài sản vẫn mất tích.

Một trong những chi tiết gây sốc nhất được tiết lộ vào tháng 4/2025 là gia đình Ecclestone không thể đòi bồi thường 25 triệu bảng tài sản bị đánh cắp do một sai lầm trong hợp đồng bảo hiểm.

Jay Rutland thừa nhận hợp đồng bảo hiểm cho ngôi nhà trị giá 75 triệu bảng có điều khoản miễn trừ đối với đồng hồ và trang sức – điều mà họ không nhận ra trước đó. Kết quả, yêu cầu bồi thường duy nhất được chấp nhận là 40.000–45.000 bảng cho 25–30 cánh cửa bị đập phá. Rutland nhận trách nhiệm vì thiếu cẩn trọng, gọi đây là “một bài học đắt giá”.

Những tài sản của vợ chồng Tamara trước khi bị lấy trộm

Tính đến tháng 5/2025, phần lớn tài sản bị đánh cắp vẫn chưa được thu hồi, và các cuộc điều tra ở Serbia liên quan đến Vukovic và Radosavljevic chưa có tiến triển mới được công bố. The Guardian cho rằng vụ trộm có thể liên quan đến một mạng lưới tội phạm quốc tế, với các mục tiêu được chọn lọc kỹ lưỡng sau nhiều ngày do thám. Tuy nhiên, câu hỏi về vai trò của “nội gián” và số phận của 25 triệu bảng tài sản vẫn là bí ẩn.

Không chỉ không được bồi thường về tài sản, gia đình Jay - Tamara cũng chịu ảnh hưởng tâm lý không nhỏ sau vụ đột nhập. Vụ trộm đã để lại hậu quả tâm lý nặng nề cho gia đình Jay, đặc biệt là Tamara và con gái lớn, Sophia.

Khi nhắc về những vụ trộm nhắm vào người giàu, như là trường hợp của vợ chồng Tamara, nhiều người cho rằng số tài sản bị mất cũng không ảnh hưởng quá lớn so với khối tài sản họ sở hữu khi vợ chồng họ còn là một trong những cặp đôi giàu có và nổi tiếng nhất nước Anh. Những ảnh hưởng về tâm lý dễ dàng bị bỏ qua dù họ là nạn nhân.

Vào ngày xảy ra vụ việc, Jay cùng Tamara và con gái lớn Sophia, khi đó mới 6 tuổi (họ đã có thêm một cô con gái thứ hai, Serena, 4 tuổi) đang tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh tại Lapland. Jay bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng khách sạn lúc 1 giờ sáng và được yêu cầu gọi ngay cho người đứng đầu hộ gia đình của mình là quản gia John, người đã cố gắng liên lạc với anh ấy.

"Suy nghĩ ngay lập tức của tôi khi được yêu cầu gọi cho anh ấy là, 'Ai đã chết?'", Jay nói với phóng viene Daily Mail.

Trong 24 giờ kể từ thời điểm đó, anh ấy đã không ngủ, vì anh ấy liên tục gọi điện cho luật sư, cảnh sát và bạn bè để cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Trong suốt thời gian đó, anh ấy đã cố gắng hết sức để bảo vệ vợ và con gái nhỏ của mình khỏi nỗi kinh hoàng đã xảy ra trong nhà của họ – một nơi họ luôn cảm thấy là nơi ẩn náu và an ủi duy nhất của họ, tránh xa con mắt tò mò của công chúng mà họ phải đối mặt mỗi khi bước ra ngoài.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để che chắn [Sophia] khỏi những gì đang diễn ra", anh nói. "Nhưng điều đó rất khó khăn, bởi vì chúng tôi đang ở trong một phòng khách sạn ở Lapland".

Anh ấy rất bảo vệ con gái mình và không muốn nói về tác động của nó đối với cô bé vì bây giờ cô bé đã đủ lớn để truy cập internet, nhưng trước đây anh ấy đã nói với tòa án rằng Sophia sẽ liên tục hỏi bố mẹ "liệu bọn trộm có quay lại không". Rõ ràng là cô bé và mẹ cô bé vẫn còn bị ảnh hưởng bởi vụ đột nhập.

Theo Daily Mail