Vụ trẻ sơ sinh tử vong trong hẻm: Danh tính và tình trạng của người mẹ vừa ra trình diện công an

Ngày 26/8, Công an phường Phú Mỹ (TP.HCM) cho biết trên báo Người lao động rằng đã làm rõ thân nhân của thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn được phát hiện trong con hẻm gần Quốc lộ 51, khu phố Bến Đình. Tại hiện trường, ngoài thi thể còn có nhau thai và một bộ quần áo dính máu khiến dư luận bàng hoàng.

Qua xác minh, người mẹ là bà H. (quê tỉnh Đồng Nai). Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bà H. đã sinh con ngay trong con hẻm. Sau khi sinh, bà H. để lại đứa trẻ rồi theo nhóm bạn lên ô tô rời đi.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo NLĐ

Cơ quan công an đã mời bà H. cùng nhóm bạn liên quan làm việc để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, bà H. hiện đang được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị trước khi phục vụ điều tra, báo Tiền phong cho biết.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 25/8, một công nhân sau ca làm về ngang qua con hẻm cách Quốc lộ 51 khoảng 35 m thì bàng hoàng phát hiện thi thể bé sơ sinh. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an phường và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Theo ghi nhận, nạn nhân là một bé gái sơ sinh, cơ thể còn nguyên dây rốn, trên đầu có vết thương lớn nghi bị động vật cắn. Gần đó, lực lượng chức năng thu giữ bộ quần áo người lớn dính máu cùng nhau thai và vũng máu.

Hình ảnh từ camera an ninh của người dân cho thấy, vào lúc 0 giờ 13 phút rạng sáng cùng ngày, một chiếc ô tô dừng lại bên Quốc lộ 51 gần khu vực phát hiện thi thể. Một nhóm người bước xuống xe, ở lại khoảng 13 phút rồi quay trở lại ô tô và rời đi. Cơ quan điều tra nhận định khả năng cao đứa trẻ đã được sinh ra ngay trong khoảng thời gian này.