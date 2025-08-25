Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết luận điều tra vụ án về ma túy tại thành phố Móng Cái (cũ) liên quan đến Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1993, quê Thái Bình, trú tại Móng Cái) có tới 8 con nhỏ nhưng vẫn dấn thân vào con đường ma túy. Đáng chú ý, Hương phạm tội trong khi đang được hoãn chấp hành án phạt tù về hai tội danh "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương và vật chứng thu giữ. Ảnh: CA tỉnh Quảng Ninh

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 3/2025, Hương bị bắt quả tang tàng trữ hơn 0,6 gam ma túy "đá" trong phòng trọ ở khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái (cũ), tỉnh Quảng Ninh để chia nhỏ ra bán cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Văn Phong (SN 1998, trú tại thôn 8, phường Hiệp Hòa - trước đây là xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên). Sau khi mua, Phong cùng Bùi Đình Lục (SN 1995, trú tại thôn Nghĩa Hưng, phường An Sinh - trước đây là xã An Sinhm thành phố Đông Triều) mang ma túy ra đảo Vĩnh Thực để sử dụng thì bị bắt tại cảng Vạn Gia.

Đối tượng Nguyễn Văn Phong và Bùi Đình Lục cùng vật chứng thu giữ. Ảnh: CA tỉnh Quảng Ninh

Ngày 03/4/2025, Hương bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ nhưng sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến giữa tháng 5/2025, Hương tiếp bán 0,077 gam ma túy "đá" cho Nguyễn Văn Vang (SN 1984, trú tại thôn Nam, phường Móng Cái 2 - trước đây là xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái) tại khu vực gần cầu Trà Bình. Sau đó, Vang đã bị Công an xã Hải Xuân (cũ) bắt quả tang khi đang mang số ma túy trên đi bán cho người khác tại khu vực gần cầu Ka Long 3.

Đối tượng Nguyễn Văn Vang và vật chứng thu giữ. Ảnh: CA tỉnh Quảng Ninh

Theo kết luận điều tra, Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Thu Hương và Nguyễn Văn Vang về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" (quy định tại Điều 251 BLHS), Nguyễn Văn Phong và Bùi Đình Lục về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" (quy định tại Điều 249 BLHS). Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện kiểm sát để truy tố theo quy định pháp luật.