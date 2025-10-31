Vụ TikToker Hải Bé: Doanh thu 101 tỷ đồng nhưng khai 15 tỷ đồng

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé, có trụ sở chính tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (nay là xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa tiếp tục ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án; ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với:

Trần Đại Phúc, sinh năm 1990, trú tại Tổ dân phố Đông Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình;

Lê Văn Hải, sinh năm, 1996, trú tại thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự.

Cơ quan CSĐT công bố Quyết định đối với Trần Đại Phúc

Cơ quan CSĐT công bố Quyết định đối với Lê Văn Hải

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh có tài liệu, chứng cứ khẳng định: Ngoài hành vi phạm tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” đã bị khởi tố, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, các bị can Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải (chủ kênh Tiktok Gia đình Hải Sen) đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội bán hàng, trong đó đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để trốn thuế.

Mặc dù doanh thu thực tế của Công ty Hải Bé là hơn 101 tỷ đồng, nhưng các bị can chỉ báo cáo với Cơ quan thuế là hơn 15 tỷ đồng (che giấu doanh thu chênh lệch so với thực tế gần 86 tỷ đồng).

Thủ đoạn cụ thể, tinh vi của các bị can là không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần bán hàng; thành lập nhiều hộ kinh doanh để bán hàng cho Công ty Hải Bé để chỉ phải nộp thuế khoán, không phải kê khai chi tiết, không phải xuất hóa đơn GTGT đối với từng lần bán hàng với Công ty; thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hoá đơn GTGT cho một phần hàng hoá mà Công ty Hải Bé đã mua thực tế. Với phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng đã trốn thuế với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.