Vũ Thuý Quỳnh lên tiếng việc đưa con gái Diệp Lâm Anh đi sự kiện: "Tôi không nhận tiền job, sẽ rút kinh nghiệm để tránh phiền phức"

Vũ Thuý Quỳnh đã có những chia sẻ thẳng thắn liên quan đến ồn ào với Diệp Lâm Anh.

Sáng 14/9, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện Vũ Thúy Quỳnh đưa con gái Đức Phạm - Diệp Lâm Anh đến một sự kiện có sự hiện diện của nhãn hàng. Dù không đăng tải hình ảnh của bé trên trang cá nhân, sự xuất hiện của hai người vẫn lọt vào ống kính của những người có mặt tại sự kiện. Một số đoạn video sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trước những hình ảnh này, Diệp Lâm Anh đã lên tiếng bày tỏ sự không đồng tình. Nữ diễn viên cho biết cô không được thông báo hay trao đổi trước về việc con gái xuất hiện tại một sự kiện. Giữa lúc tranh cãi đang nhận được nhiều sự quan tâm, Vũ Thúy Quỳnh đã lên tiếng giải thích về sự việc. Theo cô, bản thân không nhận tiền từ nhãn hàng để xuất hiện tại sự kiện. Việc đưa con gái của Đức Phạm đi cùng xuất phát từ việc bé muốn theo cô đến chơi.

Cụ thể, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ: "Dạ chị, rút kinh nghiệm tại em cũng không biết từ chối. Bé cháu đòi đi theo xong mình cũng chiều mình cho đi. Em đi ủng hộ chị bạn của em, không có gì thương mại hay là công việc. Đi xem có đồ gì xinh không để mua. Mua được mấy bộ cho mấy cháu cũng tính là thương mại không ạ. Em có thấy 1 bạn quay em thấy em lập tức nói bạn là cắt hết hình ảnh có em bé cháu đi ngay tại đó luôn rồi. Chứ em thì không bao giờ đăng gì rồi ạ hêhhe. Không có kiếm tiền hay thương mại gì cả ạ". Vũ Thúy Quỳnh cũng nói thêm: "Thôi, cứ rút kinh nghiệm tránh phiền phức".

Vũ Thuý Quỳnh diện đồ của nhãn hàng, check in tại sự kiện

Cô khẳng định bản thân không kiếm tiền hay thương mại mà do em bé đòi nên đứa đi cùng

Dù vậy, câu chuyện vẫn tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng lời giải thích của Vũ Thúy Quỳnh đã làm rõ khía cạnh thương mại mà Diệp Lâm Anh đề cập. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng vấn đề quan trọng hơn nằm ở việc một đứa trẻ xuất hiện tại sự kiện đông người, đặc biệt khi hình ảnh của bé có thể bị ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng dù xuất phát từ mong muốn đưa bé đi chơi hay hoàn toàn không nhận tiền từ nhãn hàng, việc một người nổi tiếng đưa con riêng của bạn trai đến một sự kiện có truyền thông vẫn nên có sự trao đổi trước với người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ.

Vũ Thuý Quỳnh hứa sẽ rút kinh nghiệm để tránh những phiền phức tương tự về sau

Diệp Lâm Anh bức xúc khi con gái được Vũ Thuý Quỳnh đưa đến sự kiện

Liên quan đến việc nhóc tỳ xuất hiện ở sự kiện ra mắt thương hiệu, Diệp Lâm Anh cho biết hoàn toàn không được thông báo hay trao đổi, dù cô là mẹ và là người trực tiếp nuôi dưỡng bé. Nữ diễn viên khẳng định cô luôn tôn trọng việc con dành thời gian với bố, cũng như trân trọng những tình cảm chân thành mà mọi người dành cho con. Tuy nhiên, theo Diệp Lâm Anh, việc con gặp gỡ người thân hoàn toàn khác với việc một đứa trẻ được đưa đến sự kiện đông người, có nhãn hàng, truyền thông và nhiều người có thể quay phim, chụp ảnh.

Cô cũng cho biết từ trước đến nay luôn thận trọng khi để con gái xuất hiện trước công chúng. Bé chủ yếu chỉ tham dự những sự kiện gia đình hoặc các dịp của người thân, bạn bè mà cô biết rõ. "Tình cảm thật sự dành cho một đứa trẻ không nhất thiết phải được chứng minh trước ống kính", Diệp Lâm Anh nói.

Điều khiến Diệp Lâm Anh lo ngại hơn là việc hình ảnh của con gái được ghi lại và phát tán trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho rằng một khi hình ảnh của trẻ xuất hiện công khai, người lớn rất khó kiểm soát chúng sẽ được sử dụng ở đâu, trong hoàn cảnh nào và với mục đích gì. Đặc biệt, cô đặt vấn đề về việc một đứa trẻ được đưa đến sự kiện có yếu tố thương mại nhưng không xuất phát từ hoạt động hay quyền lợi dành riêng cho bé. Theo Diệp Lâm Anh, hình ảnh và những tương tác của trẻ với người lớn rất dễ trở thành chất liệu để xây dựng một câu chuyện hoặc hình ảnh cá nhân.

Diệp Lâm Anh cho rằng các nhóc tỳ không được lợi dụng vào những mục đích thương mại, hay xây dựng hình ảnh cá nhân

Diệp Lâm Anh cho biết cô lên tiếng lần này để thiết lập một giới hạn cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích của con. Cô không muốn việc im lặng khiến những sự việc tương tự tiếp tục xảy ra và hình ảnh của con gái dần bị sử dụng như một điều mặc nhiên mà không cần trao đổi với mẹ. Diệp Lâm Anh tuyên bố không đồng ý để hình ảnh của con gái tại sự kiện được đăng tải hoặc sử dụng cho mục đích truyền thông, quảng bá hay xây dựng nội dung cá nhân. Cô đồng thời đề nghị ban tổ chức, nhãn hàng, các đơn vị truyền thông và những cá nhân đã quay, chụp bé vui lòng không đăng tải; đồng thời gỡ bỏ nếu hình ảnh hoặc video của con gái đã được chia sẻ trên mạng xã hội.

Khi có người so sánh việc Diệp Lâm Anh từng đưa hai con đi du lịch, dự sinh nhật cùng Phạm Kiên với việc Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện bên con gái tại sự kiện, nữ diễn viên cũng lập tức giải thích. Theo Diệp Lâm Anh, những lần các con xuất hiện cùng cô và Phạm Kiên trước đây đều là những hoạt động mang tính riêng tư, không liên quan đến nhãn hàng hay mục đích thương mại. Nữ diễn viên cho biết cô chưa từng để con tham gia các hoạt động thương mại theo cách tương tự.

Diệp Lâm Anh nói: "Đi tiệc gia đình, người thân, du lịch không nhãn hàng thương mại và có mẹ đi cùng khác hoàn toàn với đi dự sự kiện thương mại có nhãn hàng, truyền thông và không có bố đi cùng".

Vũ Thuý Quỳnh liên tục vướng tranh cãi từ sau khi công khai chuyện yêu Đức Phạm

Ảnh: FBNV