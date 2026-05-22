Vũ Thúy Quỳnh cập nhật tình hình mới nhất của thiếu gia Đức Phạm

Sáng 22/5, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước loạt bài đăng bàn tán liên quan đến nhiều cái tên trong showbiz Việt. Ngoài các nghệ sĩ quen mặt, cư dân mạng còn bất ngờ réo gọi thiếu gia Đức Phạm - bạn trai của Á hậu Vũ Thúy Quỳnh. Trên nhiều diễn đàn, netizen chia sẻ lại loạt hình ảnh từng gây bàn tán của nam doanh nhân khi ngồi trên đầu xe, từ đó khiến cái tên Đức Phạm nhanh chóng bị đưa vào các cuộc thảo luận.

Giữa lúc dân mạng không ngừng tò mò về tình hình hiện tại của bạn trai, Vũ Thúy Quỳnh bất ngờ để lại bình luận dưới một bài đăng và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nàng hậu bình thản để lại chia sẻ trong bài đăng nhắc về bạn trai: "Đang ngủ chưa dậy nữa. Chuẩn bị dậy ăn cơm trưa nhé".

Chỉ một câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ khiến netizen "quay xe", đồng thời phần nào làm rõ những đồn đoán đang lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người còn cho rằng phản ứng của Vũ Thúy Quỳnh khá thoải mái, hài hước và cho thấy cô không quá bận tâm trước những lời bàn tán vô căn cứ.

Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ về tình hình của cặp đôi trong bài đăng nhắc đến bạn trai

Trước đó, Vũ Thuý Quỳnh cũng bị netizen réo tên sau phát ngôn liên quan đến Miu Lê. Tuy nhiên thay vì giữ im lặng, nàng hậu lại chọn cách đối đáp trực tiếp dưới phần bình luận, thậm chí phản hồi liên tục trước những ý kiến công kích. Trước bình luận: "Miu Lê là tuổi thơ của biết bao nhiêu người, chị Quỳnh thật là vạ miệng", nàng hậu lập tức đáp trả: "Rồi Quỳnh nói gì hạ bệ ai chưa, hay cười cợt hay hả hê ai chưa? Tỉnh táo giùm mình".

Đáng chú ý, giữa lúc câu chuyện về Miu Lê vẫn đang gây tranh cãi, bạn trai của Vũ Thuý Quỳnh là Đức Phạm cũng bất ngờ bị gọi tên. Một tài khoản để lại bình luận: "Khuyên giới trẻ lành mạnh, bạn đã khuyên Đức Phạm chưa Quỳnh". Ngay sau đó, Vũ Thuý Quỳnh tuyên bố thẳng: "Gia đình đang yên ổn, cứ đúng luật pháp mà làm bác ơi".

Vũ Thúy Quỳnh không ít lần đứng ra bảo vệ bạn trai trước những bình luận tiêu cực

Hồi cuối tháng 9/2025, Thuý Quỳnh và Đức Phạm bị bắt gặp có nhiều cử chỉ thân thiết, thoải mái trò chuyện trong một giải đấu pickleball. Từ lúc xuất hiện cho đến khi ra về, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hầu như dính như sam, khiến nhiều người không khỏi để mắt.

Sau đó nửa tháng, Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm cùng xuất hiện tại sự kiện. Cả hai được bắt gặp ngồi chung một hàng ghế, chỉ cách nhau đúng 1 chỗ. Điều đáng bàn là chiếc ghế mà Vũ Thuý Quỳnh ngồi lại dán tên của doanh nhân Đức Phạm.

Sau khi chương trình kết thúc, Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm tiếp tục bị bắt gặp ra về cùng nhau. Team qua đường quay được doanh nhân Đức Phạm lên xe sang ở vị trí ghế lái, ít phút sau Á hậu Vũ Thuý Quỳnh cũng xuất hiện và ngồi ở hàng ghế sau. Chưa hết, trong một sự kiện, netizen phát hiện chi tiết được cho cả hai cùng đeo đồng hồ của một thương hiệu, cùng thiết kế nhưng khác phiên bản - một chiếc dành cho nam, một chiếc dành cho nữ.

Đến tháng 11/2025, doanh nhân Đức Phạm đăng tải hình ảnh thân mật bên Á hậu Thuý Quỳnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Yêu em". Cho đến dịp đầu năm Bính Ngọ, Vũ Thuý Quỳnh chính thức công khai mối quan hệ.

Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh công khai hẹn hò hồi tháng 11 năm ngoái

Đầu tháng 5 vừa qua, Vũ Thuý Quỳnh liên tục đăng tải các video, story sử dụng những ca khúc mang màu sắc buồn bã, tâm trạng, xoay quanh chủ đề tình yêu tan vỡ hoặc những mối quan hệ không trọn vẹn. Những chi tiết này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng, làm dấy lên nghi vấn chuyện tình cảm giữa cô và Đức Phạm đang gặp trục trặc.

Dưới các bài đăng của nàng hậu, không khó để bắt gặp hàng loạt bình luận hỏi thẳng về tình trạng mối quan hệ. Nhiều người cho rằng việc lựa chọn nội dung âm nhạc thường phản ánh phần nào cảm xúc cá nhân, từ đó suy đoán rằng Thuý Quỳnh đang trải qua giai đoạn không mấy vui vẻ trong chuyện tình cảm.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng những suy luận này vẫn còn khá cảm tính. Tính đến hiện tại, Thuý Quỳnh chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến tin đồn chia tay. Trong khi đó, phía Đức Phạm vẫn giữ nguyên những hình ảnh công khai bạn gái từ thời điểm tháng 11/2025 trên trang cá nhân. Không chỉ vậy, trên TikTok của Thuý Quỳnh, các video có sự xuất hiện của Đức Phạm vẫn còn được giữ lại, không có dấu hiệu xoá hay ẩn đi.

Không lâu sau đó, dưới một video từng gây xôn xao vì bị cho là hint chia tay, nàng hậu bất ngờ để lại bình luận khiến dân tình lập tức "quay xe". Khi có tài khoản hỏi thẳng: "Hết giận nhau rồi hả chị?", Vũ Thuý Quỳnh đáp lại ngắn gọn nhưng đủ gây chú ý: "Có giận đâu mà hết em". Câu trả lời này nhanh chóng được lan truyền, trở thành chi tiết quan trọng giúp làm rõ thực hư mối quan hệ.

Mặc cho những đồn đoán, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm vẫn hạnh phúc bên nhau

