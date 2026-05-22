Nữ viện trưởng là nghệ sĩ bật khóc: "Có lúc tôi muốn gục ngã và muốn từ bỏ tất cả"

Nữ nghệ sĩ dành trọn tâm huyết cho dancesport

Mới đây, Khánh Thi khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, trải lòng về những áp lực mà cô đang gánh vác trong hành trình phát triển bộ môn dancesport. Đằng sau hình ảnh một nữ nghệ sĩ mạnh mẽ, thành công và là Viện trưởng Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM lại là những phút giây kiệt sức đến bật khóc.

Khánh Thi viết: "Có lẽ hôm nay mình vừa hoàn thành một trong những việc rất quan trọng trong cuộc đời mình, và mình cũng tin rằng điều đó không chỉ quan trọng với riêng mình mà còn với rất nhiều người đang sống và theo đuổi nghề nhảy múa.

Khánh Thi trải lòng về những áp lực của cô trong hành trình phát triển bộ môn dancesport

Mình mệt đến kiệt sức sau những ngày cố gắng vừa qua. Khi mọi thứ kết thúc, mình chỉ muốn bật khóc. Mình đã lặng lẽ chui vào một góc nhỏ để khóc một chút…và để trở lại là mình một chút".

Nữ kiện tướng thừa nhận đã có lúc cô muốn gục ngã khi cùng lúc phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm. Cô tâm sự: "Đã có lúc mình muốn gục ngã và muốn từ bỏ tất cả khi quá nhiều thứ cùng dồn đến một lúc: vừa lo tổ chức giải, vừa lo điều phối đội tuyển, vừa lo cho các vận động viên,vừa viết báo các văn bản theo yêu từng công việc, vừa lo cho tương lai học hành của rất nhiều con người.

Trong khi chính bản thân mình vẫn còn đang đi học. Mình còn là một người mẹ, còn gia đình, còn trung tâm, còn nhân viên, còn rất nhiều công việc và trách nhiệm phải dung hòa mỗi ngày".

Những nỗi niềm của "nữ kiện tướng dancesport" khiến nhiều người xúc động

Điều khiến Khánh Thi day dứt nhất chính là áp lực kinh tế đè nặng lên những người theo đuổi dancesport. Cô chia sẻ đầy xót xa: "Có những lúc nhìn các con, các em muốn bỏ cuộc không phải vì hết đam mê, không phải vì không còn yêu nghề, mà vì áp lực kinh tế quá lớn. Vì miếng cơm manh áo mà tinh thần tính cách thay đổi hàng ngày.

Và đôi khi trên vai mình lại đè nặng một suy nghĩ: "Lấy đâu ra thành tích nếu các vận động viên còn phải lo cho cuộc sống?". Có quá nhiều thứ phía sau một tấm huy chương mà đôi khi mọi người không nhìn thấy. Đó là nước mắt hoà vào mồ hôi cả thầy lẫn trò.

Và cũng có những lúc mình tự hỏi: "Mình đang cố gắng vì điều gì?". Được khen sao? Điều đó chưa bao giờ là điều mình muốn. Vậy tại sao phải dành quá nhiều thời gian, công sức và cả những nghi ngờ, đố kị, mất lòng mọi người và cả trăn trở cho những điều như vậy?

Người ta rồi cũng có thể tự lo cho cuộc sống của họ mà… Nhưng không hiểu sao mình vẫn cứ trăn trở. Có lẽ bởi vì mình đã đi qua quá nhiều chặng đường, chứng kiến quá nhiều sự cố gắng, quá nhiều nước mắt của những người đi cùng mình".

Cuối cùng, nữ kiện tướng dancesport xúc động viết:"Và rồi hôm nay, khi lớp tập huấn kết thúc, nhìn những nụ cười, nghe những lời cảm ơn và những lời chia sẻ từ tất cả những người tham gia, mình cảm thấy tất cả đều xứng đáng.

Đôi khi động lực lớn nhất không phải là danh hiệu hay thành công, mà là khi điều mình cố gắng cho đi có thể tạo ra một giá trị vô hình nào đó cho người khác. Và rồi cuối cùng mình nhận ra mình thật sự rất bé nhỏ giữa cuộc đời này. Mình không thể làm hết mọi thứ và cũng không thể một mình gánh hết mọi thứ.

Hôm nay mình chỉ muốn cảm ơn. Cảm ơn những người đã dang rộng cánh tay lắng nghe và giúp đỡ mình. Cảm ơn những giá trị quý giá mà Liên đoàn Nhảy Thể thao Thế giới đã mang lại. Cảm ơn những người thầy, những người anh, người chị đã luôn ở bên cạnh mình.Cảm ơn những tổ chức, những đơn vị đã đứng ra hỗ trợ và đồng hành.

Và sau tất cả, mình chỉ mong sẽ luôn có những người sẵn sàng cùng chung tay. Vì có những hành trình không phải để đi một mình, mà là để cùng nhau tạo nên giá trị cho nhiều thế hệ phía sau".

Dòng tâm sự của Khánh Thi nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả và giới nghệ sĩ. Nhiều người cho rằng ít ai nhìn thấy những áp lực phía sau ánh hào quang của một người làm nghề, đặc biệt là ở lĩnh vực thể thao nghệ thuật như dancesport.

Khánh Thi có ông xã sát cánh, đồng hành trong hành trình cống hiến cho dancesport

Sự nghiệp thành công, hôn nhân viên mãn bên ông xã cũng là "kiện tướng dancesport"

Suốt nhiều năm qua, Khánh Thi được xem là một trong những người đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của dancesport tại Việt Nam. Không chỉ thi đấu, cô còn tổ chức hàng loạt giải dancesport lớn nhỏ, đào tạo nhiều thế hệ vận động viên trẻ và góp phần đưa bộ môn này đến gần hơn với công chúng.

Ít ai biết rằng để duy trì đam mê với dancesport, Khánh Thi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Có thời điểm cô gần như đơn độc trong hành trình gây dựng phong trào, vừa đào tạo vận động viên vừa tự xoay xở kinh phí tổ chức các hoạt động chuyên môn. Chính vì thế, những trăn trở mà cô chia sẻ mới đây càng khiến nhiều người thấu hiểu hơn cho sự hy sinh thầm lặng của nữ kiện tướng.

Khánh Thi có cuộc sống hạnh phúc bên Phan Hiển và 3 con

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc hôn nhân của Khánh Thi với Phan Hiển cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cặp đôi từng trải qua không ít sóng gió vì khoảng cách 12 tuổi. Chuyện tình của họ từng chịu áp lực lớn từ dư luận và gia đình trước khi đi đến cái kết viên mãn sau hơn một thập kỷ gắn bó.

Hiện tại, Khánh Thi và Phan Hiển có cuộc sống hạnh phúc bên ba người con. Họ sở hữu cơ ngơi 6 tầng có trị giá hàng trăm tỷ ở TP.HCM. Đây vừa là tổ ấm, vừa là trung tâm dancesport của vợ chồng Khánh Thi.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, cả hai còn sát cánh trong sự nghiệp dancesport, đào tạo vận động viên và tổ chức nhiều giải đấu chuyên nghiệp. Hình ảnh cặp đôi cùng nhau chinh phục những cột mốc mới của dancesport Việt Nam nhiều năm qua đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ.