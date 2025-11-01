Vụ thi thể cô gái trong cốp xe ở TP.HCM: Tình tiết bất ngờ từ kết quả khám nghiệm

Ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm pháp y đối với thi thể cô gái được phát hiện trong cốp ô tô đậu ven đường Nguyễn Thị Đẹt.

Theo thông tin ban đầu, thi thể nạn nhân không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, bước đầu cơ quan chức năng nhận định vụ việc không phải án mạng.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị N.H.L. (27 tuổi, ngụ tại địa phương). Làm việc với gia đình, người thân cho biết chị L. có dấu hiệu trầm cảm và đã rời khỏi nhà, mất liên lạc nhiều ngày trước khi vụ việc được phát hiện.

Cơ quan chức năng nhận định, có khả năng nạn nhân tự mở cốp ô tô đang đậu ven đường rồi chui vào trong, sau đó bị kẹt lại không thể ra ngoài dẫn đến ngạt thở tử vong. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết ban đầu, công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện sự việc trong một ô tô đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt. Chủ xe cho biết chiếc xe được gia đình đậu tại vị trí này từ tối 27/10.

Đến sáng 1/11, khi dọn dẹp khu vực gần xe, chủ xe phát hiện mùi hôi lạ và thấy kính xe bị bể. Mở cốp kiểm tra, người này bàng hoàng phát hiện thi thể cô gái bên trong. Chủ xe khẳng định không quen biết nạn nhân.

Dữ liệu từ camera an ninh khu vực cũng xác nhận chiếc xe được đậu từ tối 27/10 đúng như lời khai của chủ xe. Hiện, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để giám định pháp y, xác định nguyên nhân tử vong chính thức và làm rõ diễn biến vụ việc.