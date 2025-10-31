Nam thanh niên trúng độc đắc tiền tỷ nhưng giấu bố mẹ: Lý do ngỡ ngàng

Mới đây, một đại lý vé số ở Hậu Giang cũ (nay sáp nhập vào Cần Thơ) chia sẻ đã vừa đổi thưởng cho một vị khách may mắn trúng giải độc đắc. Tờ vé số đem lại may mắn cho vị khách này mang dãy số 206663 của đài Cà Mau, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27/10.

Sau khi nhận tin trúng thưởng, vị khách một mình tới đại lý đổi thưởng, nhận số tiền 1,8 tỷ đồng (đã trừ thuế thu nhập cá nhân) qua hình thức chuyển khoản.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, chủ đại lý vé số đổi thưởng cho nam thanh niên thông tin, người trúng thưởng mới 20 tuổi nhưng đã 2 lần trúng giải đặc biệt. Lần trước, nam thanh niên trúng 2 vé đài Hậu Giang và lần này là 1 vé đài Cà Mau. Dù trúng thưởng số tiền lớn nhưng người này khá bình tĩnh. Theo chủ đại lý vé số, nam thanh niên cũng chưa tiết lộ việc mình trúng số cho gia đình, cha mẹ biết vì… cha mẹ giàu hơn nhiều. Thông tin khiến nhiều người bất ngờ.

Tấm vé số giúp nam thanh niên 20 tuổi trúng thưởng tiền tỷ.

Trước đó, một người đàn ông may mắn khác cũng vừa trúng 2 tờ vé số độc đắc của đài Tiền Giang, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26/10 với dãy số 351920.

Đại lý vé số Thanh Vũ ở Long An cũ (nay sáp nhập vào tỉnh Tây Ninh) - nơi đổi thưởng cho người đàn ông chia sẻ, chủ nhân của 2 tờ vé số độc đắc có hoàn cảnh khó khăn. Vào ngày định mệnh, người đàn ông này đang đi làm bốc vác thì mua 2 tờ vé số từ người bán dạo. Không ngờ, khoảnh khắc đó đã giúp ông đổi đời. Sau khi biết tin trúng thưởng, ông này nhờ đại lý tận nhà đổi thưởng.

Do không dùng thẻ ngân hàng nên vị khách nhận toàn bộ số tiền thưởng - 3,6 tỷ đồng (đã trừ thuế thu nhập cá nhân) bằng hình thức tiền mặt. Người đàn ông cho biết sẽ gửi tiền vào ngân hàng, làm sổ tiết kiệm và lấy vốn buôn bán vì nhà ở gần chợ.