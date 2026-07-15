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Vụ thí sinh mang điện thoại vào phòng thi nhưng không bị lập biên bản ở Khánh Hòa: Xem xét xử lý những người làm công tác coi thi

Thiên An
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Sau quyết định hủy toàn bộ kết quả thi của thí sinh mang điện thoại vào phòng thi nhưng không bị lập biên bản xử lý, Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục xem xét trách nhiệm của những người làm công tác coi thi tại điểm thi xảy ra vụ việc.

Liên quan vụ một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự (Khánh Hòa) mang điện thoại vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bị giám thị phát hiện nhưng không lập biên bản xử lý ngay theo quy định, mới đây, vụ việc tiếp tục có diễn biến mới.

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 15/7, ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa, phản hồi qua kiểm tra đã xác định thí sinh mang điện thoại vào phòng thi số 0577 tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự và bị giám thị phát hiện, tịch thu trong bài thi tự chọn (môn thi thứ nhất) là có thật. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không có căn cứ xác định thí sinh mang "phao giấy" như thông tin lan truyền trước đó trên mạng xã hội.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Khánh Hòa đã quyết định hủy kết quả toàn bộ các bài thi của thí sinh này do vi phạm Quy chế thi.

Đáng chú ý, liên quan đến trách nhiệm của những người làm công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự, Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết sẽ tổ chức họp để xem xét, xử lý theo Quy chế thi và quy định của pháp luật sau khi hoàn thành công tác chấm thi phúc khảo.

Cổng trường THPT Ngô Gia Tự (Ảnh: Công an phường Bắc Cam Ranh)

Trong khi đó, Lao Động cho biết qua thống kê, phân tích phổ điểm theo từng môn thi, từng điểm thi và đối chiếu với học bạ, Sở GD&ĐT Khánh Hòa không ghi nhận dấu hiệu bất thường hoặc sự phân hóa điểm số phi lý. Quy trình tổ chức thi, coi thi và chấm thi tại các điểm thi được đánh giá diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, ngoại trừ vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự.

Trước đó, vụ việc thu hút sự chú ý khi ngay sau khi kỳ thi kết thúc, ngày 13/6, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh cho rằng tại phòng thi số 0577, điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự, một thí sinh sử dụng điện thoại trong giờ làm bài. Thông tin cho biết giám thị đã phát hiện, tịch thu điện thoại nhưng vẫn để thí sinh tiếp tục làm bài mà không lập biên bản xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD&ĐT Khánh Hòa đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh. Kết quả xác nhận thí sinh có mang điện thoại vào phòng thi và bị giám thị phát hiện, từ đó Hội đồng thi quyết định hủy toàn bộ kết quả thi của thí sinh theo quy định.

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