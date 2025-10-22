Ngày 22/10, nguồn tin của PV Tiền Phong cho hay , UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản giao Sở Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đôn đốc việc xử lý đơn của thầy Nguyễn Văn Thuyết - được minh oan sau 9 năm bị chuyển trường chưa đúng.

Trường THPT chuyên Bạc Liêu.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau nhận được đơn ngày 26/9 của ông Nguyễn Văn Thuyết, kiến nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm triển khai kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũ với nội dung tố cáo đối với Sở GD&ĐT.

Theo kết luận trên, Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT Bạc Liêu đã được giao làm rõ trách nhiệm, tính chất, mức độ sai phạm của từng tập thể, cá nhân thuộc Sở; có hình thức kỷ luật theo quy định với lãnh đạo Sở, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bạc Liêu liên quan việc đánh giá công việc, chuyển trường với ông Thuyết chưa đúng quy định.

Các cơ quan liên quan cũng được yêu cầu có biện pháp khắc phục sai phạm (kể cả thu hồi các văn bản đã ban hành sai quy định).

Qua kiểm tra, rà soát vụ việc, ngày 3/9, UBND tỉnh Cà Mau có công văn về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của ông Thuyết đến Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT xem xét xử lý. Tuy nhiên, đến nay, UBND tỉnh chưa nhận được báo cáo kết quả xử lý.

Do đó, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Nội vụ, GD&ĐT tiếp tục kiểm tra, xử lý và trả lời cho ông Nguyễn Văn Thuyết , và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/10.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, theo kết luận nội dung tố cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu cũ, năm 2016, ông Nguyễn Văn Thuyết, giáo viên Trường THPT chuyên Bạc Liêu bỗng nhiên bị Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu điều chuyển sang Trường THPT Bạc Liêu, do trường đánh giá ông có 2 năm liền xếp loại chuyên môn trung bình (theo chuẩn giáo viên trung học).

Sau đó ông Thuyết khiếu nại, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) vào cuộc xác minh và kết luận, Sở GD&ĐT tỉnh chuyển công tác ông Thuyết ra khỏi trường chuyên sai quy định. Bởi, tổ chuyên môn của trường vẫn đánh giá ông Thuyết xếp loại xuất sắc, nhưng hiệu trưởng trường chuyên thời điểm đó tự ý hạ xuống trung bình.

Sau khi hợp nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục có văn bản giao Giám đốc Sở Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kết luận nêu trên. Tuy nhiên đến nay, vụ việc chưa có động thái mới.