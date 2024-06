Khoảng 21h50' ngày 18/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ tiếp nhận nguồn tin từ người dân chài đánh cá về việc phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bãi giữa sông Hồng, thuộc phường Nhật Tân (Tây Hồ).

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tập trung xác minh lai lịch của nạn nhân. Kết quả, ngay sau đó, người nhà đã xác nhận nạn nhân là anh Nguyễn Việt U. (SN 2003), trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định bị mất tích từ ngày 14/12/2023.

Cơ quan pháp y kết luận nguyên nhân tử vong do anh U. bị ngạt nước (đuối nước). Qua một số thông tin nghi vấn do gia đình anh U. cung cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã nhận định có nhiều uẩn khúc trong cái chết của anh U. cần làm rõ, nên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm sáng tỏ quá trình hoạt động của nạn nhân trước khi phát hiện tử vong.

Người nhà nạn nhân cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng, gia đình cảm thấy an lòng hơn. Tuy nhiên gia đình vẫn mong muốn nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nạn nhân vẫn còn uẩn khúc.

Theo gia đình nạn nhân, sau khi phát hiện thi thể anh U., đối tượng đã bị bắt giữ, người nhà của các đối tượng này cũng đến xin thắp hương và bồi thường nhưng gia đình không chấp nhận.