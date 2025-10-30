Ngày 30-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra vụ thảm sát, sử dụng súng sát hại 3 người trong 1 gia đình tại xã Đak Nhau.

Lê Sỹ Tùng thời điểm bị bắt giữ

Kết quả điều tra xác định bị can Lê Sỹ Tùng đã thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm cùng tham gia trong quá trình gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với Tùng về các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn bắt giữ và khởi tố đối với 3 bị can liên quan hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng với Tùng trước khi gây án, gồm: Lưu Minh Tiến (tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (tỉnh Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (tỉnh Thái Nguyên).

Trước khi gây án, Tùng đã tìm gia đình nạn nhân giàu có, ở biệt lập nơi hẻo lánh.

Đầu tháng 8-2025, cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau vào “tầm ngắm” của Tùng. Tùng đã nhiều lần đến khảo sát, nắm rõ số người sinh sống, quy luật sinh hoạt của gia đình; đặc điểm địa bàn, xác định hướng tấn công gây án và tẩu thoát; sau khi nghiên cứu xác định rõ mục tiêu, phương án thì Tùng quyết định ra tay gây án.

Lúc 7 giờ ngày 2-10, Tùng lên xe khách Thành Công (TP HCM) đi đến xã Bom Bo, rồi tiếp tục đón xe ôm đi xã Đak Nhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, Tùng xuống xe đi bộ trong lô cao su tới tiếp cận cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh. Mỗi lần thay đổi phương tiện trên đường di chuyển thì Tùng đều thay đổi trang phục trên người và liên tục đội tóc giả, mũ két lưỡi trai, đeo khẩu trang trùm kín mặt.

Căn nhà nơi xảy ra vụ thảm án

Trước khi tiếp cận mục tiêu, Tùng thay toàn bộ trang phục đang mặc, tiếp tục mặc bộ đồng phục chuyên dụng chạy xe mô tô phượt, đeo kính bảo hộ, mũ bảo hộ, găng tay; lắp súng bắn thử chính xác, rồi sử dụng móc câu móc vào công tắc CP, buộc dây dù kéo dài để giật cúp điện dẫn vào nhà nạn nhân.

Khi phát hiện gia đình nạn nhân tập trung ăn tối thì Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân 35 m xả đạn liên tục làm chết 3 người, bắn nổ mắt camera rồi vào phòng cắt két sắt lấy tài sản của gia đình nạn nhân và tẩu thoát.

Chỉ trong 56 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin vụ án, lúc 13 giờ 30 phút ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng và thu giữ toàn bộ tang vật, tài sản liên quan vụ án.

Dự kiến vụ án sẽ đưa ra xét xử công khai trong tháng 11-2025.