Sau 2 ngày làm thủ tục, sáng 30-10, phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc tại Câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội), bước vào phần xét hỏi.



Bị cáo Cho Choon Keun (bìa trái) và bị cáo Choi Jin Bok (bìa phải). Ảnh: T.N.

Trong số các bị cáo có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc, gồm: Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc, là quản lý King Club); Phan Trường Giang, Giám đốc chi nhánh King Club, và Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng.

Là người đầu tiên bị thẩm vấn, bị cáo Cho Choon Keun (người Hàn Quốc, quản lý King Club), khai nhận được Kim In Sung, Giám đốc Công ty HS Development Việt Nam (chủ mưu vụ án) ký hợp đồng lao động với Công ty HS Development Việt Nam từ năm 2020, với nhiệm vụ ban đầu là phiên dịch viên. Sau đó, làm quản lý khách hàng.

Tại bục khai báo, Cho Choon Keun cho biết ngoài việc quản lý khách ra - vào King Club còn hỗ trợ giải quyết các vấn đề, khúc mắc mà khách gặp trong quá trình chơi tại đây. Tuy nhiên, việc quyết định cho người Việt Nam vào chơi là quyền của Kim In Sung.

"Mục đích của bị cáo là chỉ để nhận lương, nếu không cho người Việt vào thì sẽ không có lương. Giờ bị cáo rất hối hận"- bị cáo Cho Choon Keun nói.

Nói về quy trình cho người Việt vào đánh bạc, Cho Choon Keun, cho biết ban đầu quản lý hoặc lễ tân sẽ báo có người Việt, hỏi ý kiến bị cáo. Khi bị cáo đồng ý cho vào thì lễ tân sẽ cho vào.

Về thủ đoạn lôi kéo người Việt Nam tham gia đánh bạc, bị cáo người Hàn Quốc, khai King Club áp dụng những chương trình khuyến mãi, quảng cáo giống các câu lạc bộ khác và triển khai đồng bộ, không dành riêng cho người Việt Nam. Những chương trình trên do Kim In Sung quyết định.

Tại King Club, Cho Choon Keun khai mỗi tháng được trả lương 4.000 USD, đồng thời được thưởng Tết 1.000 USD.

Tiếp đến, Choi Jin Bok cũng thừa nhận bản thân cũng là người quyết định cho khách Việt vào chơi, song bị cáo chỉ thực hiện theo yêu cầu của Kim In Sung. Khi Kim In Sung yêu cầu khi có khách Việt đến chơi cần kiểm tra xem họ đã chơi ở các casino khác hay chưa, nhằm đảm bảo đây đều là những người chơi thực.

Bị cáo Shim Hawn Hee tại phiên tòa. Ảnh: T.N.

Còn bị cáo Shim Hawn Hee khai bản thân làm việc tại King Club từ năm 2022, nhưng một năm sau mới được ký hợp đồng lao động. Tại King Club, Shim được hưởng lương 3.000 USD/tháng và không có khoản nào khác, với công việc như một kế toán, kiểm kê doanh thu của ca đêm trước đó.

Shim Hawn Hee khai chỉ quản lý về tiền và không có quyền quyết định cho người Việt Nam vào chơi, nhưng bị cáo cũng nhận thức được việc để người Việt vào chơi là vi phạm pháp luật Việt Nam nên từng hỏi Phan Trường Giang về vấn đề này. Tuy nhiên, bị cáo Giang nói rằng trách nhiệm thuộc về cấp trên.

Theo cáo trạng, Công ty Việt Hải Đăng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Một trong 4 chi nhánh là King Club tại tầng 1 của khách sạn Pullman.

Công ty này ký hợp đồng 5 năm để Công ty HS Development Việt Nam của người Hàn Quốc tên Kim In Sung được điều hành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại King Club và trả phí tháng cho Việt Hải Đăng.

Để vận hành King Club, Kim In Sung thuê Cho Choon Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee làm quản lý. Các nhân viên đều là người Việt, chia 3 ca làm việc mỗi ngày, mỗi ca được một quản lý điều hành.

Nhóm Kim In Sung đặt ra quy định người Việt khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó lễ tân dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài trên thẻ thành viên cấp cho người chơi chứ không dùng tên thật.

Cơ quan tố tụng xác định, để lôi kéo, giữ chân người chơi, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại, tặng voucher, tiền mặt cho họ theo ngày, theo tuần, chia thưởng cho 20 khách điểm cao nhất tuần đến 10.000 USD/người. Khách được tặng tiền vào sinh nhật, quay thưởng ngẫu nhiên hằng ngày, khách thua cũng được chiết khấu trả lại 5%-10% số tiền thua...

Cáo trạng thể hiện, trong số 136 bị cáo đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD.