Vụ thảm án ở Đồng Nai: Hàng xóm hốt hoảng chạy vào nhà khi thấy người chồng bị chém gục

Sau vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương ở Đồng Nai sáng 3/9, người dân khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhân chứng cho biết ban đầu chỉ nghĩ xảy ra cãi vã, đến khi thấy người chồng bị truy đuổi, chém gục trước cổng mới hoảng hốt chạy vào nhà.

Theo Tiền Phong Copy link Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/vu-tham-an-o-dong-nai-hang-xom-hot-hoang-chay-vao-nha-khi-thay-nguoi-chong-bi-chem-guc-post1873343.tpo