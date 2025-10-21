HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vụ thảm án làm 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an thực nghiệm hiện trường

Uyên Châu |

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thực nghiệm hiện trường vụ bắn 3 người trong một gia đình tử vong ở xã Đak Nhau trước đó.

Ngày 20-10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thực nghiệm hiện trường vụ án sát hại 3 người trong một gia đình tại xã Đak Nhau.

Vụ thảm án làm 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an thực nghiệm hiện trường- Ảnh 1.

Công an phối hợp các cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ thảm án

Cụ thể, lực lượng chức năng đã di lý Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ khu phố 8, phường Phước Bình) đến hiện trường để phục vụ công tác thực nghiệm hiện trường vụ án.

Trước đó, theo camera nhà nạn nhân ghi lại, hơn 18 giờ ngày 2-10, Tùng đầu đội mũ bảo hiểm loại trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đeo ba lô sau lưng và trên tay cầm một vật giống súng dài đi vào khu vực phía trước phòng của bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.).

Vụ thảm án làm 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an thực nghiệm hiện trường- Ảnh 2.

Tùng khi bị bắt giữ

Ít phút sau đó, nam thanh niên này cầm trên tay một vật giống súng dài đi vào khu vực cửa chính nhà, nơi sau đó phát hiện ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chồng bà H.) và cháu ngoại Đỗ Tiến Th. (2014) bị bắn tử vong.

Gây án xong, Tùng bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường chừng 7 km. Đến sáng 3-10, đối tượng đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn và bị bắt sau đó.

