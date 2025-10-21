Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú tại thôn 6, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) về tội giết người.

Nguyễn Thị Hoài Thương bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Trước đó, khoảng 22h ngày 1/10, sau khi đi nhậu về nhà, Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, trú xã Trà Linh) có hành vi đánh vợ và dọa giết cả vợ lẫn hai con nhỏ.

Do nhiều lần bị bạo hành, Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, vợ Trường) nảy sinh ý định sát hại chồng. Người phụ nữ này đã dùng khăn và dây dù siết cổ khiến Trường tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thương gọi điện thú nhận với mẹ ruột và Công an xã Trà Linh.

Khoảng 0h30 ngày 2/10, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ Công an xã Trà Linh về việc đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương đã tự thú sau khi giết chồng.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8, Phòng Kỹ thuật hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố và Công an xã Trà Linh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả điều tra bước đầu phù hợp với lời khai của đối tượng.