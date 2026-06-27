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Vụ tạt chất bẩn vào shop quần áo: Khởi tố Võ Thị Hằng, hé lộ nguyên nhân

Trang Anh
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Võ Thị Hằng cùng 02 đối tượng là Lê Văn Đại và Phạm Văn Ánh chuẩn bị 02 xô chất bẩn với mục đích tạt vào cửa hàng quần áo “L. Đ.” trên đường Lê Hồng Phong nhằm “dằn mặt” chủ cửa hàng.

Công an tỉnh Nghệ An nggày 27/6/2026, cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 03 đối tượng Võ Thị Hằng (sinh năm 1973, trú phường Vinh Lộc), Lê Văn Đại (sinh năm 1984, trú tại xã Tân Kỳ) và Phạm Văn Ánh (sinh năm 1998, trú tại phường Vinh Lộc) về tội “Gây rối trật tự công cộng” trong vụ án ném chất bẩn vào 01 cửa hàng quần áo trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Đô Lương ký sự

Trước đó, tối 01/6/2026, 02 đối tượng lạ mặt ném chất bẩn vào 01 cửa hàng quần áo trên đường Lê Hồng Phong (khối 23, phường Thành Vinh). Vụ việc gây dư luận xấu và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Thành Vinh đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ, Trung tâm Thông tin chỉ huy (Phòng Tham mưu Công an tỉnh) nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc và truy bắt đối tượng liên quan.

Đến ngày 19/6/2026, đơn vị bắt giữ 03 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Theo đó, do có mâu thuẫn từ trước, tối 01/6/2026, Võ Thị Hằng cùng 02 đối tượng là Lê Văn Đại và Phạm Văn Ánh chuẩn bị 02 xô chất bẩn với mục đích tạt vào cửa hàng quần áo “L. Đ.” trên đường Lê Hồng Phong nhằm “dằn mặt” chủ cửa hàng. Để thực hiện hành vi, Võ Thị Hằng dùng ô tô chở 02 xô chất thải nói trên đến gần cửa hàng quần áo “Lan Đàm”.

3 bị can trong vụ án - Ảnh: Công an Nghệ An

Nhận chất bẩn từ xe ô tô của Hằng, Lê Văn Đại và Phạm Văn Ánh tiếp tục dùng xe mô tô gắn biển số giả chở chất bẩn đến ném vào cửa hàng quần áo “Lan Đàm” rồi bỏ trốn. Quá trình lẩn trốn, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi, đặc biệt, Phạm Văn Ánh còn trốn ra ngoại tỉnh buộc Cơ quan Cảnh sát điều tra phải ra quyết định truy nã.

Hiện, vụ án tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo, hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, dù xuất phát từ những va chạm nhỏ trong đời sống sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đối diện với trách nhiệm hình sự, bồi thường dân sự và những hệ lụy lâu dài cho bản thân, gia đình, xã hội.

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