Vụ Tân Hoàng Minh: Còn 69 bị hại chưa làm đơn yêu cầu bồi thường, tương đương 18 tỷ đồng

Cục Quản lý Thi hành án dân sự (THADS), Bộ Tư pháp vừa có báo cáo về các vấn đề dành cho chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV, liên quan tới việc thi hành án.

11 tháng năm 2025, cơ quan THADS thi hành xong 23.276 tỷ đồng, tăng 9.315 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, cơ quan THADS đã thi hành xong số tiền trên 17.270 tỷ đồng.

Riêng về đại án Tân Hoàng Minh, báo cáo cho biết ﻿bản án xét xử 15 bị cáo với nhiều nội dung về: nghĩa vụ nộp án phí, bồi thường cho các bị hại và xử lý vật chứng (tịch thu tiêu hủy, sung quỹ,...) với nhiều giấy tờ, tài liệu, giấy tờ. Vụ việc đã thu đủ số tiền để bồi thường cho các bị hại theo bản án tuyên nên cơ quan THADS không xử lý tài sản, cụ thể: thu đủ số tiền phải thi hành án là trên 8.643 tỷ đồng; tổng số bị hại được bồi thường: 6.630 bị hại.

Quyết định thi hành án về các khoản chủ động, cơ quan THADS TP Hà Nội đã thi hành xong. Về thi hành án theo đơn yêu cầu: THADS TP Hà Nội đã thụ lý và thực hiện chi trả cho 6.561 bị hại với tổng số tiền trên 8.625 tỷ đồng, hiện còn có 69 bị hại chưa làm đơn yêu cầu.

Hướng giải quyết tiếp theo: Khi người được thi hành án nộp đơn yêu cầu thi hành án thì cơ quan THADS sẽ thực hiện chi trả theo quy định.

