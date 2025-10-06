Chiếc iPhone dù có "giảm sập sàn, đại hạ giá" cũng tuyệt đối không nên mua ở thời điểm này

Apple vừa bổ sung iPhone 11 Pro Max vào danh sách thiết bị "cổ" (vintage). Theo quy định, sản phẩm được xem là vintage khi đã ngừng phân phối từ 5 đến dưới 7 năm. Trong giai đoạn này, người dùng vẫn có thể được Apple hỗ trợ linh kiện và dịch vụ sửa chữa tối đa 2 năm, tùy theo lượng hàng tồn kho.

Ra mắt năm 2019, iPhone 11 Pro Max gây dấu ấn với hệ thống ba camera đầu tiên trên iPhone. Tại Việt Nam, máy không còn phân phối chính hãng nhưng vẫn phổ biến trên thị trường đã qua sử dụng, với giá khoảng 7 triệu đồng cho bản 64GB.

Việc chiếc điện thoại này vào danh sách vintage cho thấy vòng đời đang đi đến giai đoạn cuối. Người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng trong một vài năm tới, nhưng dần bị hạn chế về bảo hành, linh kiện và cập nhật phần mềm.

Việc iPhone 11 Pro Max bước vào nhóm thiết bị vintage không phải là điều bất ngờ, bởi Apple đã nhiều lần áp dụng quy định này cho các dòng iPhone trước đó.

iPhone X (2017) là mẫu iPhone kỷ niệm 10 năm được đưa vào danh sách vintage từ năm 2022. Đây cũng là dòng máy mở đầu cho thiết kế "tai thỏ" và Face ID, đánh dấu bước ngoặt lớn về nhận diện thương hiệu.

iPhone 8 và 8 Plus (2017) ra mắt cùng thời với iPhone X, bộ đôi này cũng gia nhập danh sách vintage sớm hơn iPhone 11 Pro Max. Điểm nổi bật là vẫn giữ thiết kế truyền thống với nút Home và Touch ID. iPhone XS và XS Max (2018) được liệt kê vintage từ năm 2024 và giữa năm 2025.

So với các mẫu trên, iPhone 11 Pro Max giữ được sức hút lâu hơn nhờ cụm ba camera đầu tiên trên iPhone, dung lượng pin vượt trội và hiệu năng mạnh mẽ nhờ chip A13 Bionic. Thậm chí đến nay, nhiều người dùng vẫn lựa chọn 11 Pro Max trên thị trường máy cũ bởi khả năng chạy iOS mới ổn định.

Tuy nhiên, cũng giống các iPhone khác khi bước vào danh sách vintage, 11 Pro Max sẽ sớm đối diện với việc ngừng hỗ trợ phần mềm, hạn chế linh kiện thay thế và bảo hành. Đây là tín hiệu quen thuộc của Apple, thúc đẩy người dùng chuyển sang các thế hệ iPhone mới hơn.

Lưu ý khi mua iPhone đã bị Apple đưa vào danh sách vintage

Hạn chế về dịch vụ bảo hành và sửa chữa

Thiết bị vintage chỉ được Apple hỗ trợ sửa chữa và thay linh kiện trong tối đa 2 năm, tùy theo lượng linh kiện còn tồn kho. Sau giai đoạn này, khả năng thay thế linh kiện chính hãng sẽ rất khó khăn, chi phí cao hơn.

Nguy cơ không còn cập nhật phần mềm lâu dài

Máy vẫn có thể chạy iOS mới thêm vài phiên bản nữa, nhưng trong tương lai gần sẽ bị dừng cập nhật. Khi không được cập nhật, thiết bị dễ gặp vấn đề về bảo mật, tương thích ứng dụng và trải nghiệm hiệu năng.

Chất lượng pin và phần cứng đã hao mòn

iPhone vintage thường có tuổi đời từ 5 - 7 năm, pin dễ chai, màn hình, camera, loa có thể đã qua sửa chữa. Người mua cần kiểm tra kỹ số lần sạc, dung lượng pin còn lại, nguồn gốc linh kiện.

Nguy cơ mua phải hàng kém chất lượng

Trên thị trường hàng cũ, rủi ro gặp máy dựng, máy thay vỏ, thay main hoặc dính iCloud rất cao. Nên ưu tiên mua tại cửa hàng uy tín, có chính sách bảo hành rõ ràng thay vì mua trôi nổi.

Giá thành và cân nhắc nâng cấp

iPhone 11 Pro Max hiện có giá khoảng 7 triệu đồng (bản 64GB) tại Việt Nam. Tuy giá rẻ hơn nhiều so với các dòng mới, nhưng xét về hiệu năng, pin và thời gian hỗ trợ, người dùng nên cân nhắc nâng cấp lên iPhone 13/14/15 để có trải nghiệm bền vững hơn.