Vụ tấn công tại Đài Loan (Trung Quốc) trùng khớp đáng sợ với bối cảnh trong truyện tranh, tác giả lên tiếng

Ngày 19/12, tại thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đã liên tiếp xảy ra các vụ tấn công nghiêm trọng trong hệ thống tàu điện ngầm, khi nghi phạm ném bom khói và dùng dao tấn công ngẫu nhiên tại khu vực ga Đài Bắc và ga Trung Sơn, gây thương vong lớn.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, một chi tiết gây chú ý mạnh trong dư luận là sự trùng hợp đáng sợ giữa hiện trường gây án và bối cảnh trong một tác phẩm truyện tranh từng được xuất bản trước đó.

Hiện trường sự việc (Ảnh: ETtoday)

Theo đó, nhà văn kiêm tác giả truyện tranh nổi tiếng Liang Shao Xian, bút danh LSS đã đăng bài trên Facebook cho biết vị trí nghi phạm ném bom khói trong vụ việc thực tế gần như trùng khớp với cảnh nổ trong tập đầu tiên của bộ truyện tranh do ông sáng tác mang tên “Ngọn lửa Tây Thái Bình Dương”.

Tác giả cho biết, sau khi theo dõi tin tức, ông đã đối chiếu hình ảnh hiện trường và nhận ra rằng trong truyện tranh, vị trí xảy ra vụ nổ được thiết lập tại khu vực mặt đất giữa lối ra M7 và M8 của ga Đài Bắc, nằm trên trục nối giữa lối ra M3 và M8, và vị trí này gần M8 hơn.

Đáng chú ý, nơi nghi phạm thực tế ném bom khói cũng nằm trên cùng trục M3 đến M8 và ở vị trí gần M8, điểm khác biệt duy nhất là một sự việc xảy ra trên mặt đất, còn vụ việc ngoài đời diễn ra trong không gian ngầm.

Địa điểm vụ việc trùng khớp đáng sợ (Ảnh: LSS)

Phân tích sâu hơn, Liang Shao Xian cho biết những người thường xuyên qua lại ga Đài Bắc đều hiểu rõ khu vực tầng B1 giữa lối ra M7 và M3 có mật độ người qua lại tương đối thấp, mang tính kín đáo và thuận lợi cho việc chuẩn bị trước. Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, chỉ cần di chuyển trong thời gian ngắn là có thể tiếp cận khu vực đông người nhất của ga để thực hiện hành vi tấn công.

Theo ông, nơi tập trung đông người nhất tại ga Đài Bắc chính là khu vực giao nhau giữa tuyến tàu điện ngầm Đạm Thủy và tuyến Bản Nam. Đây cũng chính là lý do ông từng lựa chọn địa điểm này để xây dựng tình tiết nổ trong tác phẩm truyện tranh của mình.

Trước sự trùng hợp cao độ giữa thực tế và sáng tác, Liang Shao Xian thừa nhận cảm thấy sốc và bất an. Ông cho biết bản thân không khỏi tự đặt câu hỏi liệu khu vực này có thực sự là một địa điểm “phù hợp để ẩn mình chuẩn bị rồi phát động tấn công” hay không. Bài đăng của ông sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội và tạo ra nhiều luồng thảo luận.

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận như: “Sự trùng hợp này khiến người ta lạnh sống lưng”, “Phiên bản Đài Loan của The Simpsons sao?”. Thậm chí có ý kiến bày tỏ lo ngại rằng nghi phạm có thể đã từng tiếp xúc với tác phẩm này.

Trước những bình luận đó, Liang Shao Xian cũng thẳng thắn phản hồi rằng bản thân ông “thực sự cũng đang lo lắng về khả năng này”.

Nguồn: ETtoday