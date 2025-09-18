Vụ tai nạn trong rạp xiếc

Vụ tai nạn xảy ra trên rạp xiếc Circo Robatiny ở Rio de Janeiro (Brazil) hôm 13/9 gây chấn động. Video vừa được công bố trên mạng xã hội. Theo New York Post, đoạn video cho thấy một diễn viên nhào lộn trên không rồi lao xuống đất trước nhiều khán giả. Những động tác biểu diễn xiếc giữa không trung được mô tả là vô cùng táo bạo.

Người gặp tai nạn là Aliane Dias - nghệ sĩ xiếc người Brazil. Aliane Dias gặp sự cố khi thực hiện một động tác quen thuộc. Cô treo lơ lửng trên không chỉ bằng mái tóc. Ở động tác kỹ thuật xoay tròn, Aliane Dias rơi xuống đất, âm thanh lớn vang lên khiến khán giả hoảng loạn.

Aliane Dias ngã xuống sau động tác xoay tròn. Ảnh: Jam Press.

Lực lượng y tế đã có mặt ngay sau đó để đưa Aliane Dias ra ngoài bằng cáng. Rạp xiếc Circo Robatiny đổ lỗi cho sơ suất của nghệ sĩ biểu diễn, phủ nhận dấu hiệu xuống cấp của các thiết bị phục vụ diễn xiếc.

"Khán giả đã bị sốc, nhưng Aliane nhanh chóng được hỗ trợ và đưa đến phòng cấp cứu thành phố - nơi cô được chăm sóc kịp thời và hiệu quả. Rất may, cô ấy đang trong tình trạng tốt, dần hồi phục. Aliane Dias thừa nhận quy trình buộc dây vào tóc được thực hiện khác với bình thường, dẫn đến tai nạn. Chúng tôi đang chờ cô ấy hồi phục hoàn toàn để tìm hiểu chi tiết. Đoàn xiếc vẫn tiếp tục diễn theo lịch trình đã công bố", rạp xiếc Circo Robatiny đăng thông báo.

Tháng 4/2025, một nghệ sĩ xiếc khác ở Brazil cũng gặp tai nạn tương tự. Cô ngã úp mặt xuống sân khấu trong một màn trình diễn trên không. Khoảnh khắc đau lòng được ghi lại bởi một thành viên trong đám đông tại O Circo Aquatico ở Joinville, thuộc bang Santa Catarina của Brazil.