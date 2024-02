Mang ơn đội quân nhà Phật

Ba tôi là người Campuchia, mẹ là người Việt Nam, 2 ông bà đã từng sống ở Campuchia nhưng sau khi có chiến tranh thì mẹ tôi ở Việt Nam còn ba tôi thì quay trở về Campuchia.

Tôi từng nghe ba kể lại, năm 1970, khi ba tôi quay trở về đất nước thì không may ông cùng một số cán bộ tập kết ở Việt Nam bị bắt. Sau hơn 1 năm bị bắt giữ, nhóm cán bộ gồm khoảng 100 người bị đưa đi chôn sống.

Khi ra đến bãi đất, do đã bàn bạc trước đó, vừa được cởi trói thì mọi người cùng hô to: "Chạy!" và đồng loạt chạy theo nhiều hướng. Quân Pol Pot thấy thế liền dùng súng bắn theo. Do sức yếu, mọi người bị trúng đạn nhiều. Ba tôi bị trúng 4-5 phát súng vào người, trong đó, 3 viên vào chân, 2 viên vào bụng. Ba tôi chạy được một lúc thì ngất đi. Do sức yếu, ông nằm đó trong vài ngày thì một đêm nghe tiếng xào xạc, có nhiều tiếng chân, và có người nói tiếng Việt: "Tiến lên!"

Nửa tỉnh nửa mơ, ông không rõ là thực hay mơ. Có tiếng người nói tiếp: "Thử xem còn ai sống không?".

Nhân lúc có người chạy qua, ba tôi túm chân lại, chỉ kịp nói mấy tiếng: "Cứu tôi với!" rồi lại ngất đi.

Khi tỉnh lại, ông đã ở bệnh viện Tây Ninh cùng rất nhiều đồng đội. Sau khi ba tôi lành vết thương, ông trở về Campuchia tiếp tục chiến đấu.

Tôi mang ơn bộ đội Việt Nam vì cứu ba tôi. Bộ đội Việt Nam chính là đội quân nhà Phật. Những người dân đã trải qua thời kỳ diệt chủng của Pol Pot đều biết bộ đội Việt Nam là ai, Việt Nam đã hồi sinh đất nước Campuchia như thế nào, họ đều biết ơn đội quân nhà Phật.

Thế hệ trẻ giờ không thể tưởng tượng có chế độ diệt chủng tàn sát dã man như vậy, cưa cổ bằng lá thốt nốt, giết người bằng cuốc.

Bằng chứng tội ác rõ ràng của quân Pol Pot vẫn còn ở trong các nhà tù, ở những chiếc hộp sọ không lành lặn, đều có vết nứt. Đó bằng chứng được lưu lại chứ không phải bịa đặt.

Cho đến khi bộ đội Viêt Nam về nước năm 1989, rất nhiều người khóc khi phải chia tay với những người đã có ơn cứu mình. Nhân dân Campuchia đổ ra đường chia tay đội quân nhà Phật, khóc như mưa.

Chị Bo Pha Yos, công tác tại Bệnh viện Khmer - Xô-viết, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia