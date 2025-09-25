Một vụ tai nạn giao thông hy hữu tại Trung Quốc đã trở thành tâm điểm của dư luận sau khi một người đàn ông đâm xe và bị kẹt đầu vào đèn giao thông. Phải mất gần một giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ mới có thể giải thoát nạn nhân, để lại một câu chuyện vừa hài hước vừa gây sốc trên khắp các mạng xã hội.

Sự việc xảy ra tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc, khi một nam thanh niên điều khiển xe máy điện bất ngờ đâm vào một cột đèn giao thông tạm thời. Sau cú va chạm mạnh, thay vì bị văng ra, phần đầu của người đàn ông lại bằng cách nào đó lọt hẳn vào bên trong phần đèn, bị mắc kẹt một cách hy hữu. Toàn bộ vụ việc đã được các nhân chứng ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của hàng triệu người.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không hề dễ dàng. Phần đèn giao thông được làm bằng kim loại chắc chắn, bao quanh đầu người đàn ông như một chiếc "lồng sắt" bất đắc dĩ. Mặc dù nạn nhân không bị thương nặng, nhưng việc cắt lớp vỏ kim loại để giải cứu anh ta một cách an toàn là một thách thức lớn.

Lính cứu hỏa đã phải sử dụng các công cụ chuyên dụng và làm việc cẩn thận trong suốt 40 phút. Sau nhiều nỗ lực, họ cuối cùng đã giải thoát được người đàn ông và đưa anh ta đến bệnh viện địa phương để kiểm tra. May mắn thay, nạn nhân đã hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, anh ta sẽ khó có thể "hồi phục" sau những bình luận hài hước và mỉa mai trên mạng xã hội.

Câu chuyện hy hữu này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc và quốc tế. Một người dùng Reddit đã mô tả tình huống này một cách mỉa mai: "Một vụ va chạm trực diện, nhưng chỉ bị thiệt hại nhẹ". Một người khác so sánh sự việc này với việc "hiếm như trúng số", trong khi nhiều người còn ví người đàn ông này với siêu anh hùng Green Lantern vì đầu anh ta bị kẹt trong một chiếc "lồng" có ánh sáng.

Mặc dù vụ việc đầy tính bi hài, nhưng nó cũng là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật giao thông để tránh những tai nạn không mong muốn. Dù thế nào, câu chuyện về người đàn ông bị kẹt đầu trong đèn giao thông ở Thành Đô chắc chắn sẽ còn được kể lại trong một thời gian dài, như một ví dụ điển hình về những sự cố kỳ lạ và khó tin có thể xảy ra trong cuộc sống.