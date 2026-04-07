Vụ tai nạn 4 người tử vong: Tài xế la "mất thắng" trước khi xe lao xuống vực

Tài xế đang làm việc với công an

Sáng 7-4, bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, cho biết 2 trường hợp nặng trong vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người tử vong ở xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, chiều 6-4, sau khi tiếp nhận tổng cộng 11 trường hợp bị thương trong vụ lật xe ở Bàu Trắng, lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu khoa cấp cứu sử dụng nhân lực, trang thiết bị ở mức tối đa để chữa trị ngay cho các nạn nhân.

Trong số 11 người đưa vào cấp cứu, 2 nạn nhân nguy kịch và 9 nạn nhân bị thương nhẹ. Phần lớn nạn nhân bị chấn thương đầu, ngực, cột sống, tay chân và các vết thương phần mềm.

Các nạn nhân tử vong được dưa từ cơ sở y tế về nhà. Ảnh: Hà Nguyễn

Đa số nạn nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt và được chuyển về các khoa chuyên môn để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, 2 trường hợp chấn thương nặng phải chuyển lên tuyến trên.

Nhờ công tác xử lý cứu cấp ban đầu tốt, cộng với sự phối hợp nhịp nhàng cùng bệnh viện tuyến trên nên 2 trường hợp nặng này đã qua cơn nguy kịch.

Đến nay, vụ xe khách lao xuống vực gần Bàu Trắng ghi nhận 4 nạn nhân tử vong, gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 2003), Nguyễn Văn Đạt (SN 2013, em ruột Cường), Đỗ Văn Hải (SN 2004) và Nguyễn Tấn Khoa (SN 2000).

Riêng tài xế xe khách là Trần Thanh Sơn (SN 1988) bị thương nhẹ, đang làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6-4 trên đường ĐT715 , đoạn qua xã Hòa Thắng. Chiếc xe khách chở nhóm thợ lặn đi làm về đã bất ngờ lao xuống vực ven đường.

Thời điểm này, nhiều người trên xe đang ngủ, khi tỉnh dậy thì xe đang đổ dốc với tốc độ nhanh. Chỉ ít phút sau, chiếc xe lao xuống vực khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Chiếc xe khách biến dạng hoàn toàn sau khi lao xuống vực

Anh Đỗ Tuấn Kiệt (thợ lặn đi trên xe khách, đang bị thương) cho biết trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh nghe tài xế la lên "mất thắng". Khoảng 1 phút sau thì xe lao xuống vực.

Một số người sống sót kể lại hàng hóa và bao sò huyết trên xe đổ dồn, đè lên hành khách, khiến việc thoát nạn gặp nhiều khó khăn và làm tăng mức độ thương vong.

CLIP: Người dân theo dõi cứu hộ phương tiện xe khách gặp nạn

Nhóm hành khách trên xe chủ yếu là thợ lặn, nhiều người có quan hệ họ hàng, đều trú tại xóm Duồng, Phan Rí Cửa. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Cơ quan công an đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật phương tiện và làm việc với các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 2, từ phải qua), cùng đoàn công tác thăm hỏi các nạn nhân

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và xã Hòa Thắng cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Bước đầu, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 5 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 2 triệu đồng đối với người bị thương. Xã Hòa Thắng hỗ trợ thêm 3 triệu đồng/người tử vong và 1 triệu đồng/người bị thương để chia sẻ khó khăn với các gia đình.