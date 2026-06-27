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Vụ shipper túm tóc kéo lê, hành hung cô gái ở Hà Nội: Nạn nhân tiết lộ diễn biến trước khi bị đánh

Nam An (t/h)
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Theo lời kể của nạn nhân, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình giao nhận đơn hàng và dẫn đến việc chị bị shipper hành hung.

Liên quan một nữ khách hàng tố bị shipper hành hung tại một toà nhà trên phố Nguyễn Chí Thanh xảy ra hôm 23/6, theo thông tin trên báo Dân Trí, chỉ huy Công an phường Láng cho biết đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh, làm rõ. Theo vị này, sau khi có kết quả xác minh, cơ quan công an sẽ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV VietNamNet đã trao đổi với chị Thúy Hương - nạn nhân trong vụ việc cho biết, sự việc bắt đầu từ đơn hàng chị đặt qua ứng dụng vào sáng 23/6. Chị cho biết khoảng 9h33 đặt đơn, đến 9h50 ứng dụng hiển thị tài xế đã nhận hàng và bắt đầu giao. Trước đó, từ 9h49 đến 9h50, shipper gọi nhỡ cho chị hai cuộc.

Đến cuộc gọi thứ ba lúc 9h50, theo lời chị Hương, người này quát mắng, xưng hô "mày - tao" và yêu cầu chị "một là lấy đơn, hai là hủy".

Chị Hương cho biết do không đồng tình với cách nói chuyện của shipper nên đã đề nghị hủy đơn. Tuy nhiên, sau đó hai bên vẫn tiếp tục nhắn tin qua ứng dụng. Theo chị, shipper tiếp tục hỏi có nhận hàng hay không, còn chị trả lời sẽ chờ thêm 2 phút. Chị Hương nói hiện vẫn lưu ảnh chụp màn hình các tin nhắn này.

Theo chị Hương, khi xuống nhận hàng, shipper bất ngờ thông báo đã hủy đơn và từ chối giao, dù trên ứng dụng vẫn hiển thị đơn hàng đang trong quá trình vận chuyển. Chị cho biết sau khi nói sẽ phản ánh sự việc đến tổng đài rồi quay đi, shipper đã lớn tiếng với lời lẽ thách thức, sau đó đuổi theo và hành hung chị. "Ngay sau đó, shipper lớn tiếng chửi bới, nói 'mày báo tổng đài đi...', rồi đuổi theo hành hung em", chị Hương kể.

Theo lời nạn nhân, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h57 cùng ngày. Sau sự việc, chị đã đến cơ quan công an trình báo và cung cấp các tài liệu, hình ảnh liên quan. Chị Hương cho biết đến nay sức khỏe và tinh thần vẫn chưa ổn định.

Trước đó, sự việc xảy ra vào ngày 23/6, trước tòa nhà số 54 Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, Hà Nội). Theo đoạn video từ camera an ninh, người phụ nữ bị một tài xế giao hàng đuổi theo, túm tóc từ phía sau và dúi mạnh xuống vỉa hè. Khi người phụ nữ ngã xuống, tài xế tiếp tục dùng tay đánh nhiều lần vào mặt đối phương.

Phải đến khi một số người dân xung quanh can ngăn, tài xế mới dừng lại và hậm hực bỏ đi.

Theo nội dung bài đăng được nhiều người chia sẻ, vụ việc bắt nguồn từ người phụ nữ gọi giao đồ ăn trên ứng dụng. Khi shipper tới nơi, do không để ý điện thoại, người này để lỡ 2 cuộc gọi báo giao hàng. Khoảng 3 phút sau, nữ khách hàng gọi lại và gần 10 phút sau xuống nhận đồ.

Bực tức khi phải chờ lâu, tài xế giao hàng tranh cãi với người phụ nữ và được cho bấm hoàn thành đơn hàng song không đưa đồ ăn. Người phụ nữ phản ứng, dọa báo tổng đài, dẫn đến hành vi tấn công như trong video ghi lại.

Bước đầu, lực lượng công an phường đã rà soát, xác minh và xác định được shipper là N.H.Y. (sinh năm 2005, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội). Trong sáng 25/6, Công an phường Láng đã mời người này về trụ sở để làm việc. 

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